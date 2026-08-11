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भारी बारिश से ठंडा हुआ हरियाणा, 6 जिलों में यलो अलर्ट जारी, उत्तर-पूर्वी जिलों में झमाझम, पश्चिमी हिस्सों में कमजोर पड़ा मानसून

भारी बारिश से ठंडा हुआ हरियाणा ( ETV Bharat )