ETV Bharat / state

हरियाणा में बारिश-आंधी से बढ़ेगी ठंड, 29 अक्टूबर को मौसम लेगा करवट, 14 जिलों में यलो अलर्ट, 40 KM की रफ्तार से चलेंगी हवा

हरियाणा में बारिश-आंधी से बढ़ेगी ठंड ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में गुलाबी ठंड के बीच बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 28 और 29 अक्टूबर को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 29 अक्टूबर को 14 जिलों में तेज हवाएं चलने, बिजली चमकने और गरज-चमक के साथ बारिश के आसार हैं. बारिश के बाद दिन के तापमान में भी गिरावट आ सकती है.

29 अक्टूबर को 14 जिलों में यलो अलर्ट: मौसम विभाग के मुताबिक 29 अक्टूबर को भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नारनौल, रेवाड़ी, पलवल, रोहतक और नूंह में मौसम खराब रहने की संभावना है. इन जिलों में तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और बारिश हो सकती है. विभाग ने इसे लेकर यलो अलर्ट जारी किया है.