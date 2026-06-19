हरियाणा में बारिश का दौर जारी, आज फिर 9 जिलों में अलर्ट जारी, आंधी के साथ होगी जमकर बरसात
हरियाणा के 9 जिलों में आज मौसम विभाग ने आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक 23 जून तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा.
Published : June 19, 2026 at 9:15 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार के लिए प्रदेश के 9 जिलों में आंधी और बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है. सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह और पलवल में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 22 जून से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे 22 और 23 जून को भी मौसम प्रभावित रहेगा.
एक सप्ताह में सामान्य से 50% अधिक बारिश: प्रदेश में जून के दौरान बारिश का सिलसिला सामान्य से बेहतर रहा है. 12 से 18 जून के बीच हरियाणा में सामान्य 13.5 मिमी के मुकाबले 20.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो लगभग 50 प्रतिशत अधिक है. वहीं 1 से 18 जून तक कुल 26.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सामान्य औसत 24.9 मिमी रहता है. इस तरह पूरे राज्य में अब तक सामान्य से 6 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 18-06-26 pic.twitter.com/BzNec58x0s— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) June 18, 2026
पलवल सबसे ज्यादा तो अंबाला में सबसे कम बारिश: बारिश के आंकड़ों में पलवल सबसे आगे रहा, जहां सामान्य 11.4 मिमी के मुकाबले 23.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो 107 प्रतिशत अधिक है. फतेहाबाद और महेंद्रगढ़ में भी सामान्य से 92 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई. रेवाड़ी, हिसार और भिवानी में भी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई. दूसरी ओर अंबाला, यमुनानगर, कैथल, पंचकूला और रोहतक में सामान्य से कम बारिश दर्ज होने के कारण यह क्षेत्र अपेक्षाकृत सूखे रहे.
23 जून तक बदलता रहेगा मौसम: चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 23 जून तक प्रदेश में मौसम परिवर्तनशील रहेगा. इस दौरान आंशिक बादल छाए रहने, हवाओं की दिशा बदलने और बीच-बीच में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. 22 और 23 जून को सक्रिय होने वाले नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं.
तापमान में उतार-चढ़ाव जारी: पिछले 24 घंटों में हरियाणा के औसत अधिकतम तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई. सबसे अधिक तापमान रोहतक में 41.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. वहीं अंबाला और नूंह में भी पारा 40 डिग्री से ऊपर रहा. दूसरी ओर न्यूनतम तापमान में 3.2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई. सबसे कम न्यूनतम तापमान नारनौल में 23.5 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक दिन के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन रात के तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है.
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