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हरियाणा में मौसम लगातार बरपा रहा कहर, बारिश-ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, किसानों की बढ़ी चिंता

हरियाणा में मौसम लगातार बरपा रहा कहर ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में सोमवार रात से मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. हिसार, गुरुग्राम, नारनौल और भिवानी सहित कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए 17 जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही अन्य जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. आने वाले दो दिनों तक मौसम खराब रहने के संकेत हैं. इन जिलों में ज्यादा असर की आशंका: मौसम विभाग के अनुसार सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, नूंह, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और कैथल में तेज आंधी (40-50 किमी/घंटा), बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है. प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके. किसानों के लिए चेतावनी और सलाह: विशेषज्ञों ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है. गेहूं की कटाई के बाद खेतों में पड़ी फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने की अपील की गई है. सब्जियों और फलदार पौधों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए कवर का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. तेज हवाओं के कारण खड़ी फसल गिरने का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है.