हरियाणा में मौसम लगातार बरपा रहा कहर, बारिश-ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, किसानों की बढ़ी चिंता
हरियाणा में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि को लेकर आज मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है.
Published : April 7, 2026 at 9:23 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में सोमवार रात से मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. हिसार, गुरुग्राम, नारनौल और भिवानी सहित कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए 17 जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही अन्य जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. आने वाले दो दिनों तक मौसम खराब रहने के संकेत हैं.
इन जिलों में ज्यादा असर की आशंका: मौसम विभाग के अनुसार सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, नूंह, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और कैथल में तेज आंधी (40-50 किमी/घंटा), बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है. प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 06-04-2026 pic.twitter.com/iUhAqfYPth— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) April 6, 2026
किसानों के लिए चेतावनी और सलाह: विशेषज्ञों ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है. गेहूं की कटाई के बाद खेतों में पड़ी फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने की अपील की गई है. सब्जियों और फलदार पौधों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए कवर का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. तेज हवाओं के कारण खड़ी फसल गिरने का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है.
गर्मी से राहत: प्रदेश में अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन यह सामान्य से नीचे बना हुआ है. कई जिलों में दिन का तापमान 31 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया. बादलों की आवाजाही और बीच-बीच में बारिश के कारण तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही. आने वाले दिनों में भी तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.
रात के तापमान में गिरावट जारी: न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और यह सामान्य से नीचे बना हुआ है. रात का तापमान 14 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रात के तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है. ठंडी हवाओं और बादलों के कारण रात का मौसम सुहावना बना हुआ है.
आम जनजीवन पर असर: अचानक बदले मौसम का असर आम जनजीवन पर भी देखने को मिल सकता है. तेज हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि से यातायात प्रभावित हो सकता है. वहीं, किसानों के लिए यह समय बेहद संवेदनशील है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने हाल ही में फसल की कटाई की है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है.
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