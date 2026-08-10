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एक दिन के ब्रेक के बाद फिर बरसेगा हरियाणा, 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, यमुनानगर में खास चेतावनी

चंडीगढ़: हरियाणा में एक दिन के ब्रेक के बाद सोमवार से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग, चंडीगढ़ के अनुसार प्रदेश के अनेक हिस्सों में 13 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 10, 11 और 13 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है.

इन जिलों में बारिश के आसार: मौसम विभाग के अनुसार करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और पानीपत में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. बारिश के कारण इन क्षेत्रों में तापमान में गिरावट और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

यमुनानगर में सुबह से बूंदाबांदी: यमुनानगर में सोमवार सुबह से ही बारिश हो रही है. जिले में भारी बारिश के साथ गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है. मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है. लोगों को खुले स्थानों पर जाने से बचने और मौसम संबंधी चेतावनियों पर नजर रखने को कहा गया है.

इन जिलों में कम बारिश : पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, भिवानी और चरखी दादरी में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है. वहीं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद में छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश की तीव्रता अलग-अलग रहने का अनुमान है.