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हरियाणा के 4 जिलों में आज जमकर बरसेंगे बादल, IMD ने जारी किया अलर्ट, 50 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेगी हवा

हरियाणा के 4 जिलों में आज जमकर बरसेंगे बादल ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: प्रदेश में गर्मी के बीच मौसम बदलने के आसार हैं. मौसम विभाग ने 10 अक्टूबर को पंचकूला, यमुनानगर, करनाल और पानीपत में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. वहीं, पंचकूला और यमुनानगर में आंधी, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है. अगले कुछ दिनों में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.

50 किमी/घंटा तक चलेंगी तेज हवाएं: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 10 से 12 अक्टूबर तक प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है. 10 अक्टूबर को पंचकूला और यमुनानगर में मौसम का असर अधिक देखने को मिल सकता है. ऐसे में लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है.

चार जिलों में बारिश की संभावना: पंचकूला, यमुनानगर, करनाल और पानीपत में 10 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. हालांकि, पूरे प्रदेश में एक साथ बारिश होने की संभावना नहीं है. मौसम का प्रभाव अलग-अलग क्षेत्रों में अलग रह सकता है. कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है, जबकि अन्य क्षेत्रों में गर्मी का असर बना रह सकता है. हिसार में सबसे ज्यादा 37.3 डिग्री तापमान: मौसम में बदलाव की संभावना के बावजूद प्रदेश में फिलहाल गर्मी का असर बरकरार है. शुक्रवार को हिसार में अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा के औसत अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले 1.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई. इसके बावजूद औसत अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास बना रहा. कई अन्य शहरों में भी पारा 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया.