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हरियाणा में फिर बदलेगा मौसम, कुरुक्षेत्र-कैथल में आंधी-बारिश का अलर्ट, 50 किमी की रफ्तार से चलेगी हवा, किसानों को सतर्क रहने की सलाह

हरियाणा में फिर बदलेगा मौसम ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के बाद मौसम विभाग ने 15 अक्टूबर तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान जताया है. मंगलवार, 13 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र और कैथल में गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, 14 और 15 अक्टूबर को भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

सोमवार को कई जिलों में हुई बारिश: वहीं, सोमवार को जींद, सोनीपत, गुरुग्राम और रेवाड़ी समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई. बारिश और बादलों की आवाजाही से मौसम में बदलाव देखने को मिला. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में भी प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में बारिश हो सकती है. ऐसे में लोगों को मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने की जरूरत है.

कुरुक्षेत्र और कैथल में तेज हवाओं का अलर्ट: मौसम विभाग ने 13 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र और कैथल में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है. इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. इसके अलावा पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है. अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी: मौसम विभाग की 12 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के औसत अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई. हालांकि, इसके बावजूद तापमान सामान्य से औसतन 2.9 डिग्री सेल्सियस कम रहा. महेंद्रगढ़ में प्रदेश का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. बारिश की संभावना और बादलों की आवाजाही के कारण तापमान में उतार-चढ़ाव बना हुआ है.