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हरियाणा में 15-16 मार्च को बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना, चेतावनी जारी

चंडीगढ़: हरियाणा में 15 और 16 मार्च को मौसम का मिजाज बदल सकता है,. मौसम विभाग की मानें तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के कारण राज्य में तेज हवाएं चलने के साथ गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. इन दिनों की तपती गर्मी के बीच यह बदलाव लोगों के लिए राहत लेकर आ सकता है.

यलो अलर्ट जारी: मौसम विभाग ने 15 और 16 मार्च के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण प्रदेश के उत्तरी जिलों जैसे पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल में तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. इन जिलों में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और किसानों को अपने खेतों में ओलावृष्टि से नुकसान होने का खतरा है. विभाग ने यह भी बताया कि 17 मार्च को भी कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती हैं.

गर्मी में मिलेगी थोड़ी राहत: मौसम में बदलाव के साथ-साथ हरियाणा में तापमान में भी गिरावट की संभावना जताई जा रही है. आज (14 मार्च) राज्य में तापमान में औसतन 0.4°C की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन फिर भी यह सामान्य से 3.1°C अधिक बना हुआ है. सबसे अधिक तापमान भिवानी में 32.9°C रिकॉर्ड किया गया. आने वाले 7 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है, जिससे गर्मी में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.