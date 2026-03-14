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हरियाणा में 15-16 मार्च को बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना, चेतावनी जारी

हरियाणा में 15-16 मार्च को बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है.

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हरियाणा में 15-16 मार्च को बदलेगा मौसम का मिजाज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 14, 2026 at 10:11 AM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा में 15 और 16 मार्च को मौसम का मिजाज बदल सकता है,. मौसम विभाग की मानें तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के कारण राज्य में तेज हवाएं चलने के साथ गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. इन दिनों की तपती गर्मी के बीच यह बदलाव लोगों के लिए राहत लेकर आ सकता है.

यलो अलर्ट जारी: मौसम विभाग ने 15 और 16 मार्च के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण प्रदेश के उत्तरी जिलों जैसे पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल में तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. इन जिलों में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और किसानों को अपने खेतों में ओलावृष्टि से नुकसान होने का खतरा है. विभाग ने यह भी बताया कि 17 मार्च को भी कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती हैं.

गर्मी में मिलेगी थोड़ी राहत: मौसम में बदलाव के साथ-साथ हरियाणा में तापमान में भी गिरावट की संभावना जताई जा रही है. आज (14 मार्च) राज्य में तापमान में औसतन 0.4°C की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन फिर भी यह सामान्य से 3.1°C अधिक बना हुआ है. सबसे अधिक तापमान भिवानी में 32.9°C रिकॉर्ड किया गया. आने वाले 7 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है, जिससे गर्मी में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

रातों का तापमान सामान्य से ज्यादा: हरियाणा में रातों का तापमान भी सामान्य से अधिक बना हुआ है. आज राज्य का न्यूनतम तापमान 4.5°C अधिक था, जिससे रातें गर्म महसूस हो रही हैं. आज सबसे कम तापमान करनाल में 15.6°C रिकॉर्ड किया गया, जबकि चंडीगढ़ में 17.1°C और अंबाला में 19.8°C न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बने रहने की संभावना है.

आने वाले दिनों में बदलाव की संभावना: मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम में और बदलाव की संभावना जताई है. राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के लिए राहत भी मिल सकती है, लेकिन साथ ही साथ फसलों को नुकसान होने का भी खतरा बना हुआ है. इसलिए किसानों को मौसम का ध्यान रखते हुए अपनी तैयारियां करनी चाहिए.

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