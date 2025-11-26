ETV Bharat / state

हरियाणा में कड़ाके की ठंड, हिसार बना सबसे ठंडा शहर, पारा और नीचे जाने की संभावना

हरियाणा के कई जिलों में पारा सामान्य से नीचे है. धुंध और उत्तरी हवाएं आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ाएगी.

cold wave in haryana
हरियाणा में कड़ाके की ठंड (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 26, 2025 at 10:14 AM IST

चंडीगढ़ः हरियाणा में सर्दी ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है. बीती रात पूरे राज्य ने इस सीजन की सबसे ठंडी रात महसूस की. लोगों ने सुबह घरों से बाहर कदम रखा तो हल्की धुंध और सर्द हवाओं ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में ठिठुरन और बढ़ने वाली है. पिछले कुछ दिनों से तापमान लगातार नीचे जा रहा था और अब ठंड की शुरुआत पूरी तरह दिखने लगी है. फरीदाबाद में भी ठंड का असर साफ महसूस हुआ, जहां न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया. गुरुग्राम में दो अलग-अलग ऑटोमैटिक वेदर स्टेशनों ने 23.3 और 24 डिग्री तापमान दर्ज किया.

हिसार बना सबसे ठंडा शहर: हरियाणा के कई जिलों में तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है, लेकिन हिसार इस समय सबसे ठंडा शहर बना हुआ है. यहां न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी कम है. ठंडी रात के कारण शहरवासियों ने जमकर ठिठुरन महसूस की. महेंद्रगढ़ के नारनौल में भी तापमान 8 डिग्री तक गिर गया है. इसके अलावा करनाल, रोहतक, भिवानी, पंचकूला और सिरसा जैसे शहरों में भी पारा सामान्य से 1 से 2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया. अंबाला में हल्की बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली, लेकिन वहां भी सुबह की ठंड ने लोगों को परेशान किया.

रात में तेजी से गिर रहा पारा: राज्य के कई हिस्सों में सुबह धुंध की परत देखने को मिली. हालांकि दिन में धूप निकली, लेकिन उसका असर पहले जैसा गर्म नहीं रहा. दिन का तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जबकि रात का पारा तेजी से नीचे जा रहा है. इससे आम लोगों के साथ-साथ किसानों को भी सतर्क रहने की जरूरत बढ़ गई है. खेतों में काम करने वालों को खासकर सुबह के समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि लगातार गिरता तापमान शरीर पर असर डाल सकता है.

ठंडी उत्तरी हवाओं से बढ़ेगी सर्दी: मौसम विभाग की मानें तो उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिशा से आ रही ठंडी हवाएं आने वाले दिनों में तापमान को और नीचे ले जाएंगी. मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि, "28 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है. इस दौरान हल्की से मध्यम गति की हवाएं चलेंगी और सुबह-शाम की ठंड में और इजाफा हो सकता है. वातावरण में बढ़ी नमी के कारण सुबह धुंध की चादर और घनी होने की भी संभावना है. उत्तर भारत में सक्रिय ठंडी हवाओं के चलते हरियाणा में आने वाले दिनों में तापमान और नीचे जा सकता है. शुरुआती ठंड भले ही हल्की रही हो, लेकिन मौजूदा हालात बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में ठिठुरन और बढ़ने वाली है.

