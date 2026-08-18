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साइक्लोनिक सरकुलेशन से बदलेगा हरियाणा का मौसम, 3 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट, 21 अगस्त से मानसून पकड़ेगा रफ्तार

साइक्लोनिक सरकुलेशन से बदलेगा हरियाणा का मौसम ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है. मानसून टर्फ की उत्तरी सीमा और उत्तरी हरियाणा के ऊपर बनने वाले साइक्लोनिक सरकुलेशन के कारण प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अनुसार 17 अगस्त की रात से मौसम में बदलाव शुरू होगा और 20 अगस्त तक कई इलाकों में बारिश हो सकती है. तीन जिलों में यलो अलर्ट: मौसम विभाग ने पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में तेज बारिश के साथ हवाएं और गरज-चमक होने की संभावना है. इसके अलावा कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में भी तेज बारिश हो सकती है. कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश: सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. वहीं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी में कहीं-कहीं छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है.