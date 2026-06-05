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हरियाणा के 16 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 50 KM/H की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

तेज हवाओं का अलर्ट जारी: मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है. पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और पानीपत समेत अनेक जिलों में गरज-चमक के साथ आंधी आने की संभावना है. कुछ स्थानों पर हवाओं की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

चंडीगढ़: हरियाणा में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कई हिस्सों में बूंदाबांदी और बारिश का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने 5 जून को 16 जिलों में गरज-चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिनों तक मौसम में इसी तरह का बदलाव बना रह सकता है. लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

फरीदाबाद में अंधड़ बना जानलेवा: गुरुवार को आए तेज अंधड़ ने फरीदाबाद में बड़ा हादसा खड़ा कर दिया. जेवर एयरपोर्ट से जुड़े फ्लाईओवर निर्माण कार्य में लगी गैन्ट्री मशीन तेज हवा के कारण मजदूरों के कंटेनर पर गिर गई. हादसे में आठ मजदूर मलबे में दब गए. राहत एवं बचाव दल ने पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि एक इंजीनियर सहित तीन लोगों की मौत हो गई. रेस्क्यू ऑपरेशन करीब नौ घंटे तक चला.

बारिश से मिलेगी गर्मी से राहत: मौसम विभाग के अनुसार महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. इससे तापमान में गिरावट आने और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

तापमान में रहेगा उतार-चढ़ाव: प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. रोहतक में सबसे अधिक 43.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. हालांकि आगामी दिनों में बारिश और बादलों के कारण तापमान में कमी आने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 5 से 11 जून के दौरान उत्तर और पूर्वी हरियाणा में अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि दक्षिण-पश्चिमी जिलों में यह 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

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