हरियाणा के 4 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट, 2 दिन बारिश और अंधड़ के आसार, 17 अक्टूबर से मिलेगी राहत
हरियाणा में 14-15 अक्टूबर को बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि का अलर्ट है. किसानों को फसल सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है.
Published : October 14, 2026 at 8:22 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में दो दिन के बाद मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. IMD चंडीगढ़ ने 14 और 15 अक्टूबर को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है. पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम के इस बदलाव से किसानों की चिंता बढ़ सकती है.
1.4 डिग्री बढ़ा प्रदेश का औसत तापमान: मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार हरियाणा के औसत अधिकतम तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. प्रदेश में महेंद्रगढ़ सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. हालांकि, नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी दिनों में तापमान में गिरावट आने की संभावना है. बारिश और तेज हवाओं से दिन की गर्मी से भी राहत मिल सकती है.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 13-10-2026 https://t.co/2Wmr17SdrT— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) October 13, 2026
4 जिलों में ओले गिरने की आशंका: मौसम विभाग के अनुसार 14 और 15 अक्टूबर को पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है. अचानक बदलने वाला मौसम खुले में रखी कृषि उपज और खेतों में खड़ी फसलों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.
जीटी रोड बेल्ट में भी बारिश और अंधड़ के आसार: इसके साथ ही कैथल, करनाल, पानीपत और जींद में भी मौसम का असर देखने को मिल सकता है. इन जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है. गरज-चमक के दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. वाहन चालकों को भी तेज हवाओं और बारिश के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है.
दक्षिण और पश्चिम हरियाणा में बूंदाबांदी के संकेत: IMD के मुताबिक महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. इन जिलों में मौसम का प्रभाव अलग-अलग क्षेत्रों में रहने की संभावना है.
16 अक्टूबर तक असर: मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 16 अक्टूबर को भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. इसके बाद 17 अक्टूबर से मौसम में सुधार होने के आसार हैं.
किसानों को फसल सुरक्षित रखने की सलाह: मौसम में बदलाव की संभावना को देखते हुए किसानों को खेतों और मंडियों में रखी फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने तथा तिरपाल से ढकने की सलाह दी जाती है. बारिश और तेज हवाओं के दौरान खुले मैदानों, बड़े पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें. खराब मौसम में वाहन धीमी गति से चलाएं और सुरक्षित स्थान को प्राथमिकता दें.
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