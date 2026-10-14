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हरियाणा के 4 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट, 2 दिन बारिश और अंधड़ के आसार, 17 अक्टूबर से मिलेगी राहत

हरियाणा के 4 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में दो दिन के बाद मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. IMD चंडीगढ़ ने 14 और 15 अक्टूबर को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है. पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम के इस बदलाव से किसानों की चिंता बढ़ सकती है.

1.4 डिग्री बढ़ा प्रदेश का औसत तापमान: मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार हरियाणा के औसत अधिकतम तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. प्रदेश में महेंद्रगढ़ सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. हालांकि, नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी दिनों में तापमान में गिरावट आने की संभावना है. बारिश और तेज हवाओं से दिन की गर्मी से भी राहत मिल सकती है.