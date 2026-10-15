कहीं काली घटा तो कहीं तेज बारिश, हरियाणा में मौसम का यू-टर्न, 10 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट
हरियाणा के दस जिलों में आज मौसम विभाग ने ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है. कई क्षेत्र में सुबह से बारिश हो रही है.
Published : October 15, 2026 at 8:23 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में गुरुवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली. अंबाला, जींद, कैथल और कुरुक्षेत्र में अल सुबह तेज बारिश हुई. कई जगह रुक-रुककर बूंदाबांदी जारी रही. वहीं, जींद, पानीपत, करनाल, यमुनानगर और नारनौल में आसमान में काली घटाएं छाई रहीं. मौसम में आए इस बदलाव से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं खेतों और अनाज मंडियों में खुले में रखी फसलों पर संकट गहरा गया है.
10 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट: मौसम विभाग ने पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, रोहतक, सोनीपत और पानीपत में कहीं-कहीं ओलावृष्टि की आशंका जताई है. इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके अलावा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, जींद और चरखी दादरी में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 14-10-2026 https://t.co/FB62L3klnb— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) October 14, 2026
कैथल मंडी में बारिश से भीगा धान: मौसम विभाग की चेतावनी के बीच कैथल की अनाज मंडियों में खुले में रखी धान की ढेरियां और बोरियां बारिश की चपेट में आ गईं. मंडी में जल निकासी बाधित होने से पानी जमा हो गया, जिससे फसल भीग गई. बारिश से किसानों को आर्थिक नुकसान होने की आशंका है. भीगी फसल की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ उसके उठान में भी देरी हो सकती है.
दो लाख मीट्रिक टन धान मंडियों में पड़ा: वहीं, कैथल जिले की विभिन्न अनाज मंडियों में अब तक 3,09,220 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है. इसके मुकाबले केवल 1,31,736 मीट्रिक टन धान का उठान किया गया है. ऐसे में करीब 1.77 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों में उठान के इंतजार में पड़ा है. धीमी उठान और बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. किसानों के लिए खुले में रखी धान और बाजरे की फसल को ढककर सुरक्षित रखने की सलाह भी जारी की गई है.
पानीपत में छाए काले बादल: पानीपत में गुरुवार सुबह आसमान में काले बादल छाए रहे और तेज हवाएं चलती रहीं. हालांकि, शुरुआती जानकारी के अनुसार वहां बारिश शुरू नहीं हुई थी, लेकिन मौसम को देखते हुए जल्द बारिश होने की संभावना जताई गई.
16 अक्टूबर को भी बारिश के आसार: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक शुक्रवार 16 अक्टूबर को भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान गरज-चमक और बिजली चमकने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है.
महेंद्रगढ़ में 35.3 डिग्री रहा अधिकतम तापमान: मौसम विभाग की 14 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले 0.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई. महेंद्रगढ़ में सबसे अधिक 35.3 डिग्री, हिसार में 35 डिग्री और भिवानी में 34 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. अब बारिश और तेज हवाओं के चलते दिन के तापमान में गिरावट आने की संभावना है.
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