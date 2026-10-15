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कहीं काली घटा तो कहीं तेज बारिश, हरियाणा में मौसम का यू-टर्न, 10 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट

हरियाणा में मौसम का यू-टर्न ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में गुरुवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली. अंबाला, जींद, कैथल और कुरुक्षेत्र में अल सुबह तेज बारिश हुई. कई जगह रुक-रुककर बूंदाबांदी जारी रही. वहीं, जींद, पानीपत, करनाल, यमुनानगर और नारनौल में आसमान में काली घटाएं छाई रहीं. मौसम में आए इस बदलाव से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं खेतों और अनाज मंडियों में खुले में रखी फसलों पर संकट गहरा गया है.

10 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट: मौसम विभाग ने पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, रोहतक, सोनीपत और पानीपत में कहीं-कहीं ओलावृष्टि की आशंका जताई है. इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके अलावा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, जींद और चरखी दादरी में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है.