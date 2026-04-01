ETV Bharat / state

हरियाणा में मौसम का कहर, ओलावृष्टि से फसल बर्बाद, 3-4 अप्रैल को फिर बारिश का अलर्ट

हरियाणा में ओलावृष्टि और बारिश से फसलें बर्बाद हो गई है. वहीं, मौसम विभाग ने 3-4 अप्रैल को फिर बारिश का अलर्ट जारी किया है.

HARYANA WEATHER UPDATE
हरियाणा में मौसम का कहर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 1, 2026 at 9:14 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए किसानों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है. पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मार्च को हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि ने कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया. हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, भिवानी और महेंद्रगढ़ में हालात सबसे ज्यादा खराब रहे, जहां तेज हवाओं के साथ गिरे ओलों ने खेतों में खड़ी और कटी फसलों को बर्बाद कर दिया. करीब 100 गांवों में फसलें प्रभावित हुई हैं, जिनमें हिसार के लगभग 40 गांव सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं.

सफेद चादर बनी तबाही की निशानी: ओलावृष्टि इतनी तीव्र थी कि कई इलाकों में जमीन पर बर्फ जैसी सफेद चादर बिछ गई. इस असामान्य मौसम ने तापमान में गिरावट ला दी और लोगों को अचानक ठंड का अहसास होने लगा. सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूंह में भी बारिश का असर जनजीवन पर पड़ा. हालांकि 1 अप्रैल को मौसम कुछ हद तक साफ रहने की उम्मीद जताई गई है, लेकिन कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी जारी रह सकती है.

फसलों को भारी नुकसान: बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. गेहूं की फसल, जो कटाई के करीब थी, ओलों से टूट गई. सरसों की फलियां झड़ गईं, जबकि चना और सब्जियों की फसल भी बुरी तरह प्रभावित हुई है. सब्जियों की बेलें और फूल नष्ट होने से किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई है.

तापमान में गिरावट से बढ़ी ठंडक: बारिश और ओलों के कारण राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. रोहतक में अधिकतम तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरकर 27.9°C पहुंच गया, जबकि भिवानी में भी लगभग 3 डिग्री की गिरावट देखी गई. गुरुग्राम में सबसे अधिक तापमान 34.5°C दर्ज किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आई है, करनाल में यह 14.9°C तक पहुंच गया, जिससे रात के समय ठंडक बढ़ गई.

फिर बदलेगा मौसम, अलर्ट जारी: मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 3 और 4 अप्रैल को एक बार फिर मौसम बदल सकता है. इस दौरान गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है और इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में पहले से नुकसान झेल रहे किसानों की चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि यह बारिश उनकी बची-खुची फसल को भी प्रभावित कर सकती है.

ये भी पढ़ें:हरियाणा में बारिश के साथ ओले गिरे, गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट

TAGGED:

CROP DAMAGE HARYANA
WESTERN DISTURBANCE HARYANA
HARYANA WEATHER ALERT APRIL
WEATHER ALERT APRIL
HARYANA WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.