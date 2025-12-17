ETV Bharat / state

हरियाणा के 7 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, शीतलहर से बढ़ी ठंड, जीरो विजिबिलिटी के चलते रफ्तार पर 'ब्रेक'

हरियाणा में घना धुंध और शीतलहर से बढ़ी ठंड ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा के कई जिलों में बुधवार सुबह घनी धुंध देखने को मिली, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा. हिसार, सिरसा, कैथल, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और सोनीपत में सुबह के समय विजिबिलिटी काफी कम रही. पानीपत में धुंध के साथ शीतलहर भी चली, जिससे ठंड का असर और बढ़ गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, जींद और रोहतक समेत 7 जिलों में गहरी धुंध को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है. मौसम में उतार-चढ़ाव जारी: प्रदेश के मौसम में उतार-चढ़ाव का असर तापमान पर भी साफ दिखाई दे रहा है. नारनौल में अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई. यहां अधिकतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा. हिसार में अधिकतम तापमान 23.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.8 डिग्री अधिक है. वहीं, अंबाला में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखी गई, जहां अधिकतम तापमान 3.1 डिग्री बढ़कर 24.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. न्यूनतम तापमान की बात करें तो प्रदेश में इसमें 0.5 डिग्री की हल्की गिरावट दर्ज की गई है, हालांकि यह सामान्य के आसपास बना हुआ है. नारनौल (महेंद्रगढ़) में रात सबसे ठंडी रही, जहां न्यूनतम तापमान 6.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा सिरसा में 6.2 डिग्री, हिसार में 6.6 डिग्री और पंचकूला में 6.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया.