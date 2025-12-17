हरियाणा के 7 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, शीतलहर से बढ़ी ठंड, जीरो विजिबिलिटी के चलते रफ्तार पर 'ब्रेक'
हरियाणा में घनी धुंध और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित है. वहीं, वाहनों की रफ्तार धुंध के कारण कम हो गई है.
Published : December 17, 2025 at 10:33 AM IST|
Updated : December 17, 2025 at 10:48 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा के कई जिलों में बुधवार सुबह घनी धुंध देखने को मिली, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा. हिसार, सिरसा, कैथल, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और सोनीपत में सुबह के समय विजिबिलिटी काफी कम रही. पानीपत में धुंध के साथ शीतलहर भी चली, जिससे ठंड का असर और बढ़ गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, जींद और रोहतक समेत 7 जिलों में गहरी धुंध को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है.
मौसम में उतार-चढ़ाव जारी: प्रदेश के मौसम में उतार-चढ़ाव का असर तापमान पर भी साफ दिखाई दे रहा है. नारनौल में अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई. यहां अधिकतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा. हिसार में अधिकतम तापमान 23.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.8 डिग्री अधिक है. वहीं, अंबाला में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखी गई, जहां अधिकतम तापमान 3.1 डिग्री बढ़कर 24.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. न्यूनतम तापमान की बात करें तो प्रदेश में इसमें 0.5 डिग्री की हल्की गिरावट दर्ज की गई है, हालांकि यह सामान्य के आसपास बना हुआ है. नारनौल (महेंद्रगढ़) में रात सबसे ठंडी रही, जहां न्यूनतम तापमान 6.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा सिरसा में 6.2 डिग्री, हिसार में 6.6 डिग्री और पंचकूला में 6.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 16-12-2025 pic.twitter.com/3dDs4Bd9pi— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) December 16, 2025
धुंध के कारण दुर्घटनाओं पर सख्त हुए परिवहन मंत्री: घनी धुंध के कारण हो रही सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने इन घटनाओं पर रिपोर्ट तलब की है. उन्होंने हरियाणा रोडवेज के चालकों को निर्देश दिए हैं कि धुंध के दौरान बसों की अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही रखें. इसके साथ ही सभी बसों के आगे और पीछे रिफ्लेक्टर अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए हैं. आदेशों की अवहेलना करने वाले ड्राइवर और कंडक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
जानें क्या बोले मौसम वैज्ञानिक: हरियाणा के मौसम में उतार चढ़ाव को लेकर मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि, "प्रदेश में 20 दिसंबर तक मौसम खुश्क और परिवर्तनशील बना रहेगा.उत्तर और उत्तर-पश्चिमी शीत हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलेंगी, जिससे रात्रि तापमान में गिरावट संभव है, जबकि दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है. 18 दिसंबर से एक और पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव हरियाणा में देखने को मिलेगा. 18 से 20 दिसंबर के बीच आंशिक बादलवाई रहने की संभावना है. इससे दिन के तापमान में हल्की गिरावट और रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है. नमी बढ़ने के कारण इस दौरान कहीं-कहीं अलसुबह हल्की से मध्यम धुंध छाए रहने की भी संभावना जताई गई है."
