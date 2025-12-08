ETV Bharat / state

हरियाणा में बढ़ी ठिठुरन, उत्तर-पश्चिमी हवाओं से रातें हुई सर्द, 11 दिसंबर तक बढ़ेगी ठंड

हरियाणा में ठंड का प्रकोप जारी है. मौसम विभाग ने 11 दिसंबर तक लगातार ठंड बढ़ने की संभावना जताई है.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 8, 2025 at 9:10 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है और उत्तर तथा उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण रातें और ज्यादा ठंडी हो रही हैं. मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी और कई जिलों में पारा शून्य के करीब पहुंचने की संभावना है. ऐसे में राज्य में अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड बनी रह सकती है.

रातें हो रही सर्द: 7 दिसंबर को हरियाणा के औसत अधिकतम तापमान में 0.8 डिग्री की हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसके बावजूद अधिकतम तापमान सामान्य के करीब बना हुआ है.दूसरी ओर, रात के तापमान में गिरावट जारी है, जिससे ठंड का असर और बढ़ रहा है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ठंडी हवाएं राज्य में लगातार तापमान गिरा रही हैं.

नारनौल रहा सबसे ठंडा जिला: प्रदेश के मौसम के उतार-चढ़ाव में नूंह सबसे गर्म जिला के रूप में दर्ज हुआ, जहां अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रहा. यहां तापमान में 1.3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसके विपरीत नारनौल हरियाणा का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इतनी कम तापमान ने लोगों को सुबह और रात के समय कंपाने वाली ठंड का अहसास कराया.

11 दिसंबर तक लगातार बढ़ेगी ठंड: मौसम विभाग के अनुसार आगामी 11 दिसंबर तक राज्य में ठंड में लगातार वृद्धि देखी जा सकती है. अनुमान है कि न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट हो सकती है, जिससे कई जिलों में यह 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. औसतन 24 डिग्री बना हुआ अधिकतम तापमान भी करीब 1 डिग्री तक नीचे आ सकता है, जिससे दिन का मौसम भी सर्द महसूस होगा.

जानें क्या बोले मौसम वैज्ञानिक: इस बारे में मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि, "राज्य में मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है. 8 दिसंबर से उत्तर और उत्तर-पश्चिमी हवाएं सक्रिय होंगी, जिनके कारण विशेषकर रात के तापमान में और गिरावट आएगी.यह स्थिति ठंड को और बढ़ाएगी तथा कई स्थानों पर सुबह कोहरा भी घना हो सकता है.

