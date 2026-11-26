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हरियाणा विधानसभा में RSS पर हंगामा, कादियान-स्पीकर में तीखी बहस, अनिल विज बोले- "कांग्रेस ने संविधान को लहूलुहान किया"

हरियाणा विधानसभा में RSS पर हंगामा ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ : संविधान दिवस पर हरियाणा विधानसभा के बुलाए गए विशेष एक दिवसीय सत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रघुबीर कादियान के बयान पर हंगामा हो गया.

रघुबीर कादियान के बयान को लेकर हंगामा : कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान ने कहा कि आज देश के हालात ठीक नहीं हैं. आरएसएस के दफ्तर पर आज तक तिरंगा नहीं फहराया गया है. स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने उन्हें टोकते हुए कहा कि आप गलत बात कर रहे हैं. इस पर स्पीकर और कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान के बीच तीखी बहस हो गई. इसी बीच मुख्यमंत्री नायब सैनी खड़े हुए और कहा कि आज की कांग्रेस का निर्माण तो अंग्रेजों ने किया था. महात्मा गांधी ने भी कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए.

संविधान निर्माता को भारत रत्न बीजेपी सरकार ने दिया: अनिल विज ने कहा कि संविधान बनाने वाले डॉ. भीमराव अंबेडकर को 43 साल बाद भारत रत्न दिया गया. ये सम्मान भी हमारी सरकार ने दिया. जहां तक हरियाणा की बात है तो विधानसभा भवन में भी डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में लगाई गई. जबकि सामने बैठे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं.