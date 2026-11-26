हरियाणा विधानसभा में RSS पर हंगामा, कादियान-स्पीकर में तीखी बहस, अनिल विज बोले- "कांग्रेस ने संविधान को लहूलुहान किया"
Haryana Vidhansabha Special Session Update : हरियाणा विधानसभा में रघुबीर कादियान के आरएसएस पर दिए बयान को लेकर हंगामा हो गया.
Published : November 26, 2026 at 3:00 PM IST
चंडीगढ़ : संविधान दिवस पर हरियाणा विधानसभा के बुलाए गए विशेष एक दिवसीय सत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रघुबीर कादियान के बयान पर हंगामा हो गया.
रघुबीर कादियान के बयान को लेकर हंगामा : कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान ने कहा कि आज देश के हालात ठीक नहीं हैं. आरएसएस के दफ्तर पर आज तक तिरंगा नहीं फहराया गया है. स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने उन्हें टोकते हुए कहा कि आप गलत बात कर रहे हैं. इस पर स्पीकर और कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान के बीच तीखी बहस हो गई. इसी बीच मुख्यमंत्री नायब सैनी खड़े हुए और कहा कि आज की कांग्रेस का निर्माण तो अंग्रेजों ने किया था. महात्मा गांधी ने भी कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए.
संविधान निर्माता को भारत रत्न बीजेपी सरकार ने दिया: अनिल विज ने कहा कि संविधान बनाने वाले डॉ. भीमराव अंबेडकर को 43 साल बाद भारत रत्न दिया गया. ये सम्मान भी हमारी सरकार ने दिया. जहां तक हरियाणा की बात है तो विधानसभा भवन में भी डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में लगाई गई. जबकि सामने बैठे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं.
कांग्रेस ने संविधान को लहूलुहान किया : अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस ने 90 बार संविधान की धारा 356 का इस्तेमाल कर चुनी हुई सरकारों को गिराया और बार-बार संविधान का हनन किया. संविधान को लहूलुहान तो कांग्रेस ने किया है. ऐसे लोगों को संविधान की बात नहीं करनी चाहिए. संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़े गए, जो संविधान की मूल भावना के विपरीत थे. इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया में भी संशोधन किए गए. 1975 में संविधान के साथ जो हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए था.
CEC का नाम लेने पर आपत्ति : कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि अनिल विज इमरजेंसी की बात कर रहे थे. मैं भी 1975 में लगी इमरजेंसी को उचित नहीं मानता. उन्होंने कहा कि आज भी हालात कुछ ऐसे ही हैं. मीडिया की आजादी के मामले में भारत 180 देशों में 157वें स्थान पर है. अरोड़ा ने सवाल किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया से भारत के मुख्य न्यायाधीश को क्यों हटाया गया?. उनकी जगह एक मंत्री को कमेटी में शामिल कर दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने के लिए ये सब किया गया. आज भी हालात इमरजेंसी जैसे ही हैं. इस पर भाजपा विधायकों ने आपत्ति जताई. अशोक अरोड़ा ने जवाब दिया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा. इसके बाद स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने भी उन्हें टोका और कहा कि वे ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयोग का जिक्र ना करें.
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