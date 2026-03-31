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हरियाणा में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, सिरसा में फसल कटाई पर संकट, नूंह में फसलों को भारी नुकसान की आशंका

सिरसा और नूंह में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की परेशानी बढ़ गई है.

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हरियाणा में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 31, 2026 at 10:47 AM IST

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सिरसा/ नूंह: हरियाणा में बदलते मौसम ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. एक तरफ सिरसा में रबी की फसल कटाई के दौर में है, वहीं नूंह में अभी फसल खेतों में खड़ी है. ऐसे समय में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की नींद उड़ा दी है. अचानक बदले मौसम ने उनकी मेहनत पर संकट खड़ा कर दिया है.

सिरसा में पक चुकी सरसों पर मंडराया खतरा: सिरसा जिले में सरसों की फसल पूरी तरह पककर तैयार हो चुकी है और कई इलाकों में कटाई भी शुरू हो गई है. लेकिन हाल ही में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. खेतों में खड़ी पकी फसल अगर ज्यादा देर तक भीगती है, तो उसकी गुणवत्ता खराब होने का खतरा रहता है.

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हरियाणा में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी (ETV Bharat)

मंडियों में सरसों की आवक शुरू: सिरसा की अनाज मंडियों में सरसों की आवक शुरू हो चुकी है. अब तक करीब 80 हजार क्विंटल सरसों की खरीद हो चुकी है. खास बात यह है कि प्राइवेट फर्में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 6250 रुपये प्रति क्विंटल से भी अधिक दाम दे रही हैं, जिससे किसानों को कुछ राहत जरूर मिल रही है.

सिरसा में फसल कटाई पर संकट (ETV Bharat)

फसलों को भारी नुकसान की आशंका: वहीं, नूंह जिले में झमाझम बेमौसमी बारिश ने हालात और खराब कर दिए हैं. यहां अधिकतर फसलें अभी खेतों में खड़ी हैं और पूरी तरह तैयार नहीं हुई थीं. ऐसे में बारिश के कारण फसल काली पड़ने लगी है और उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है.

किसानों पर बढ़ा आर्थिक दबाव: नूंह के किसानों का कहना है कि वे पहले ही महंगे बीज, खाद और मजदूरी के खर्च से परेशान थे. अब बारिश के कारण फसल खराब होने से उन्हें दोहरा नुकसान झेलना पड़ रहा है. मजदूरों की कमी और कटाई में आ रही दिक्कतों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है.

किसानों की सरकार से मुआवजे की मांग: किसानों ने सरकार से फसल नुकसान का सही आकलन कर जल्द मुआवजा देने की मांग की है. उनका कहना है कि पहले भी नुकसान हुआ था, लेकिन राहत नहीं मिली. इस बार वे उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनकी मदद करेगी.

नूंह में फसलों को भारी नुकसान की आशंका (ETV Bharat)

किसानों का छलका दर्द: नूंह के किसान महमूद ने कहा कि, "बारिश ने हमारी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया है, कई जगह फसल काली पड़ गई है." वहीं, किसान अफजल ने बताया कि, "हम पहले ही खर्चों से परेशान थे, अब इस बारिश ने हालात और खराब कर दिए हैं." इसके साथ ही किसान सूबे खान ने कहा कि, "सरकार को जल्द सर्वे कर मुआवजा देना चाहिए, नहीं तो किसानों की हालत और बिगड़ जाएगी."

मौसम बना सबसे बड़ी चुनौती: मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की संभावना जताई है, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है. फिलहाल किसान आसमान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि मौसम साफ हो, ताकि वे अपनी फसल को सुरक्षित बचा सकें.

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