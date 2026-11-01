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आज से हरियाणा में बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन, ऑनलाइन आवेदन करते वक्त इन बातों का रखें ध्यान, मिलेगा 2,000 रुपये तक मासिक भत्ता

सांकेतिक फोटो ( ians )

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल देने के लिए सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत वर्ष 2026-27 के आवेदन 1 नवंबर यानी आज से लेने जा रही है. पात्र युवा 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. निर्धारित तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

1200-1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता: योजना के तहत बारहवीं उत्तीर्ण, दो वर्ष का प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा धारक युवाओं को 1,200 रुपये प्रतिमाह और स्नातक या उससे उच्च शिक्षा प्राप्त अथवा तीन वर्ष का डिप्लोमा धारक युवाओं को 2,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.