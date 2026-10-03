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हरियाणा में बेरोजगार युवाओं की बल्ले-बल्ले, सरकार दे रही मासिक भत्ता, फौरन करें अप्लाई

हरियाणा में बेरोजगार युवाओं की बल्ले-बल्ले ( Getty images )

पंचकूला: युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा रोजगार विभाग के माध्यम से सक्षम एवं बेरोजगारी भत्ता योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र प्रार्थी रोजगार विभाग की वेबसाइट hrex.gov.in पर अपना पंजीकरण करवाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं.