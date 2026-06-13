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हरियाणा की दो बेटियों ने रचा इतिहास, बनीं देश की पहली NDA बैच की महिला फाइटर पायलट, बढ़ाया प्रदेश का मान

चरखी दादरी: जिले की दो बेटियां देश की पहली NDA बैच की महिला फाइटर पायलट बनी हैं. जिले के छपार गांव की इशिता सांगवान और भागवी गांव की मीनाक्षी ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) के माध्यम से चयनित होकर साढ़े तीन साल की ट्रेनिंग पूरी की है. शनिवार को हैदराबाद में दोनों को कमीशन प्रदान किया गया, जिसके बाद वे भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान उड़ाकर देश की सेवा करेंगी.

दोनों की पहली पोस्टिंग तेलंगाना: खास बात यह है कि दोनों की पहली पोस्टिंग तेलंगाना के बीदर एयरफोर्स स्टेशन में की गई है. एनडीए के जरिए महिला कैडेटों की भर्ती शुरू होने के बाद यह पहला अवसर है, जब दो बेटियां फाइटर पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनी हैं.

"सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनडीए के दरवाजे खुले": इस बारे में इशिता सांगवान के पिता चरण सिंह सांगवान ने कहा कि, "साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद बेटियों के लिए एनडीए के दरवाजे खुले. इससे पहले इशिता का सपना सिविल सर्विसेज में जाने का था, लेकिन अदालत के फैसले के बाद उन्होंने अपना लक्ष्य बदल लिया. उस समय इशिता 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रही थीं. फैसले के महज एक महीने बाद एनडीए की लिखित परीक्षा में उन्होंने सफलता हासिल की. 6 अगस्त 2022 को उनका ज्वाइनिंग लेटर घर पहुंचा और 9 अगस्त को उसने पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण शुरू कर दिया."

इसलिए चुना वायुसेना का रास्ता: भागवी गांव निवासी मीनाक्षी के पिता रविंद्र तक्षक सेना में सूबेदार मेजर हैं. परिवार के सैन्य परिवेश से प्रेरित होकर मीनाक्षी ने भी देश सेवा का संकल्प लिया. उन्होंने दिल्ली के धौला कुआं स्थित आर्मी स्कूल से 12वीं की शिक्षा पूरी करने के बाद एनडीए की परीक्षा पास की. पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में तीन वर्ष की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें एयरफोर्स विंग मिली. इसके बाद हैदराबाद में छह माह तक फाइटर विमान उड़ाने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जिसे उन्होंने हाल ही में सफलतापूर्वक पूरा किया.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई: वहीं, कमीशनिंग समारोह से पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों बेटियों से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. समारोह में दोनों परिवारों के सदस्य भी मौजूद रहे. इशिता के पिता चरण सिंह सांगवान, मां अनीता देवी, भाई और बहन हैदराबाद पहुंचे, जबकि मीनाक्षी के परिवारजन भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने.

बेटियों की सफलता पर गर्वित परिवार: इशिता के पिता चरण सिंह सांगवान, मां अनीता देवी और मीनाक्षी के पिता रविंद्र तक्षक ने कहा कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं. यदि उन्हें अवसर और प्रोत्साहन मिले तो वे असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी हासिल कर सकती हैं. दोनों बेटियों की इस उपलब्धि ने पूरे परिवार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है.