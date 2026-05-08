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ग्रीन टैक्स के विरोध में हरियाणा के ट्रांसपोर्टर, 21-23 मई तक दिल्ली एनसीआर में ट्रकों की हड़ताल

ग्रीन टैक्स के विरोध में हरियाणा के ट्रांसपोर्टर 21 मई से तीन दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे. इस दौरान ट्रकों का परिचालन बंद रहेगा.

PROTEST AGAINST GREEN TAX
ग्रीन टैक्स के विरोध में हरियाणा के ट्रांसपोर्टर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 8, 2026 at 3:00 PM IST

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पानीपत: एनजीटी टैक्स और ग्रीन टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) ने दिल्ली सरकार और सीएक्यूएम (CAQM) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. ट्रांसपोर्टरों ने 21, 22 और 23 मई को दिल्ली और एनसीआर में सांकेतिक हड़ताल करने का ऐलान किया है. संगठन का दावा है कि इन तीन दिनों में मालवाहक वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे.

AIMTC
पानीपत में ट्रक मालिकों की बैठक (ETV Bharat)

ग्रीन टैक्स के विरोध में ट्रक ऑनर्स में आक्रोश: AIMTC के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश सभरवाल ने कहा कि "सरकार और सीएक्यूएम ने ट्रांसपोर्ट कारोबार के साथ 'धोखा' किया है." उन्होंने आरोप लगाया कि "पहले यह कहा गया था कि केवल वे वाहन, जो दिल्ली से होकर गुजरते हैं और राजधानी में लोडिंग-अनलोडिंग नहीं करते, उन्हीं पर यह शुल्क लगाया जाएगा ताकि ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का उपयोग बढ़े. लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी के जरिए सभी वाहनों पर यह टैक्स लागू कर दिया गया है."

21-23 मई तक दिल्ली एनसीआर में ट्रकों की हड़ताल (ETV Bharat)

'प्रदूषण मुक्त बताकर पहले बेची Euro 6 गाड़ियां, अब ग्रीन टैक्स': उन्होंने कहा कि "प्रदूषण के नाम पर अब तक ट्रांसपोर्टरों से करीब 1491 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं, लेकिन सड़क, पार्किंग, ड्राइवर सुविधाओं और ट्रांसपोर्ट वेलफेयर पर एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया." सभरवाल ने सवाल उठाया कि "जब यूरो-6 गाड़ियों को प्रदूषण मुक्त बताकर 10 से 12 लाख रुपये महंगा बेचा गया, तो उन पर भी प्रदूषण टैक्स क्यों लगाया जा रहा है."

AIMTC
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (ETV Bharat)

'ट्रांसपोर्ट कारोबार डूबने के कगार पर': उन्होंने कहा कि "सरकार की नीतियों से ट्रांसपोर्ट कारोबार डूबने की कगार पर पहुंच गया है. कोर्ट, पीएम हाउस, गृह मंत्रालय, हरियाणा सरकार और परिवहन मंत्रालय तक गुहार लगाने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई. ऐसे में अब सड़कों पर उतरना मजबूरी बन गया है." सभरवाल ने चेतावनी दी कि "यदि इसके बाद भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो देशव्यापी चक्का जाम किया जाएगा. इसके लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम जोन में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है."

'5-5 हजार रुपये तक का ग्रीन टैक्स': वहीं AIMTC हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर मलिक ने कहा कि पानीपत से रोजाना करीब 100 गाड़ियां जरूरी सामान लेकर दिल्ली जाती हैं, लेकिन 21, 22 और 23 तारीख को एक भी गाड़ी नहीं भेजी जाएगी. उन्होंने कहा कि पहले दूध, खाद्य सामग्री और जरूरी वस्तुओं पर टैक्स नहीं था, लेकिन अब फल, दवाइयों और अन्य आवश्यक सामान ढोने वाली गाड़ियों पर भी 5-5 हजार रुपये तक का टैक्स लगाया जा रहा है.

सांकेतिक हड़ताल पर बात नहीं बनी तो देशव्यापी हड़ताल: ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि इस हड़ताल में थ्री-व्हीलर से लेकर 22-चक्का ट्रकों तक सभी वाहन शामिल होंगे. हड़ताल के दौरान खाने-पीने का सामान, प्लास्टिक, रबर, केमिकल और घरेलू उत्पादों की सप्लाई प्रभावित हो सकती है. ट्रांसपोर्ट संगठनों ने साफ किया है कि यह केवल तीन दिन की सांकेतिक हड़ताल है, लेकिन यदि सरकार ने मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन को देशव्यापी स्तर पर और तेज किया जाएगा.

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