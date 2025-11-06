ETV Bharat / state

"राहुल गांधी का मेडिकल कराना चाहिए, क्या बयान देते समय ठीक थे?", अनिल विज का तंज

राहुल गांधी के हरियाणा में वोट चोरी के आरोपों पर बोलते हुए परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा है कि उनका मेडिकल करवाना चाहिए.

Haryana Transport Minister Anil Vij on Rahul Gandhi and Yamunanagar Bus Accident
"राहुल गांधी का मेडिकल कराना चाहिए, क्या बयान देते समय ठीक थे?" (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 6, 2025 at 2:31 PM IST

3 Min Read
चंडीगढ़ : हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि उनका मेडिकल करवाना चाहिए. साथ ही यमुनानगर में हुए बस हादसे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

"राहुल गांधी का मेडिकल कराना चाहिए" : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि “हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी करके भाजपा ने सरकार बनाई है”. इस बयान पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि “राहुल गांधी जी का मेडिकल कराना चाहिए, क्योंकि जब वे यह बयान दे रहे थे, क्या वे ठीक थे?. दो करोड़ वोटों में से 25 लाख वोटों को ‘जाली’ बताने का अर्थ है कि कांग्रेस अब तर्क नहीं, भ्रम फैला रही है. अगर कहीं पर वोट गलत बने, तो कांग्रेस के पोलिंग एजेंट वहां क्या कर रहे थे?. पोलिंग एजेंटों का काम ही है ऐसे मामलों को मौके पर चुनौती देना. उन्होंने कहा कि अब चुनाव बीत जाने के बाद कांग्रेस का रोना, जनता को भ्रमित करने का प्रयास है. हमें तो लगता है कि ये जाली वोट कांग्रेस ने खुद ही बनवा रखे हैं ताकि चुनाव हारने के बाद रोने का बहाना रहे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बिहार चुनाव में पहले से ही अपनी हार का अंदेशा है. इसलिए अब कांग्रेस रोने-धोने की पृष्ठभूमि तैयार कर रही हैं.

अनिल विज का राहुल गांधी पर तंज (Etv Bharat)

हादसे के दोषियों को बख्शेंगे नहीं : यमुनानगर के प्रतापनगर में एक बस में चढ़ने के दौरान कुछ छात्राएं फिसलकर नीचे गिर गईं, जिसमें एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि कई छात्राएं घायल हो गईं जिनका इलाज जारी है. इस पर बोलते हुए अनिल विज ने कहा है कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि हादसे की हर संभावना की जांच की जाए, चाहे वो बस की तकनीकी स्थिति से संबंधित हो या चालक की लापरवाही से. किसी भी स्तर पर यदि गलती पाई जाती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."

