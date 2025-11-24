ETV Bharat / state

लिफ्ट मांगते रहे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज, दन दनाती गुजरती रही गाड़ियां, देखिए वीडियो

हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज कुरुक्षेत्र में लिफ्ट मांगते दिखे. कई गाड़ियां उनके पास से गुजरी लेकिन रुकी नहीं.

लिफ्ट मांगते रहे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 24, 2025 at 6:07 PM IST

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज कुरुक्षेत्र की सड़क पर लिफ्ट मांगते हुए नज़र आए लेकिन कई गाड़ियां उनके पास से गुजरी लेकिन रुकी नहीं. अनिल विज गाड़ियों को रुकने का इशारा करते रहे लेकिन दन दनाती गाड़ियां गुजरती रही.

राजनाथ सिंह के साथ अनिल विज कुरुक्षेत्र गए थे : हरियाणा कैबिनेट के मंत्री अनिल विज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे थे. राजनाथ सिंह ने अनिल विज की मौजूदगी में ब्रह्मसरोवर पर गीता यज्ञ में पूर्णाहुति डाली, पूजा-अर्चना की और हरियाणा पेवेलियन का शुभारंभ किया. इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गए. उनके जाने के बाद अनिल विज कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड (KDB) कार्यालय के बाहर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकले.

अनिल विज कुरुक्षेत्र में लिफ्ट मांगते दिखे (Etv Bharat)

कारों को रुकने का इशारा करते रहे अनिल विज : अनिल विज रोड पर खड़े होकर कारों को रुकने का इशारा करते दिखे. उस दौरान उनके साथ कोई सुरक्षाकर्मी या स्टाफ नज़र नहीं आया.

अनिल विज गाड़ियों को रुकने का इशारा करते रहे (Etv Bharat)

पीछे वाली गाड़ी में बैठने के लिए कहा : अनिल विज के इशारे पर एक गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी तो उसने उन्हें पीछे वाली गाड़ियों में बैठने के लिए कहा और आगे बढ़ गया.

अनिल विज को पीछे की गाड़ी में आने के लिए कहा गया (Etv Bharat)

अनिल विज इशारा करते रहे, गाड़ियां आगे बढ़ती रही : इसके बाद अनिल विज वहां से गुजर रही गाड़ियों को लगातार रुकने के लिए हाथ दिखाकर इशारा करते रहे लेकिन गाड़ियां वहां रुकी नहीं. लगातार आगे बढ़ती रही.

अनिव विज के लिए गाड़ी रुकवाता स्टाफ मेंबर (Etv Bharat)

काफी देर बाद रुकी एक गाड़ी : ऐसे में वहां एक स्टाफ मेंबर पहुंचा और अनिल विज की परेशानी को पहचानते हुए उसने गाड़ी को रुकने का इशारा किया. इसके बाद वहां एक गाड़ी रुकी जिसमें सामने की सीट पर बैठा एक शख्स गाड़ी से उतरा और पीछे की सीट पर बैठ गया.

अनिल विज के लिए सामने की सीट खाली कराई गई (Etv Bharat)

आखिरकार गाड़ी में सवार हुए अनिल विज : इसके बाद अनिल विज उस गाड़ी की सामने की सीट पर बैठे और फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हुए.

आखिरकार गाड़ी में सवार हुए अनिल विज (Etv Bharat)

