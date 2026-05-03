ETV Bharat / state

हरियाणा में व्यापारियों के लिए बीमा का सुनहरा मौका, 31 मई तक करें आवेदन, व्यक्तिगत दुर्घटना पर 5 लाख तक का कवर

चंडीगढ़ः हरियाणा में GST के तहत पंजीकृत व्यापारियों के लिए राज्य सरकार दो तरह का बीमा उपलब्ध कराती है. पहला व्यापारियों के लिए व्यक्तिगत बीमा. दूसरा उनके कारोबारी के रूप में संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए निर्धारित शर्तों के उपलब्थ है. योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यारियों को ही लाभ मिलता है. योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण के डेट को बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है. पहले पंजीकरण की आखिरी तारीख 31 मार्च निर्धारित था.

1. मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना योजना (MMVSNDY): प्रोप्राइटरशिप फर्मों के मालिकों, पार्टनरशिप फर्मों के सभी पार्टनरों, LLP के सभी नामित पार्टनरों, HUF के कर्ता और कंपनियों के सभी निदेशकों को दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता आदि की स्थिति में 5 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करना. यह कवर लाभार्थी के पंजीकरण और पंजीकरण शुल्क के भुगतान के अधीन है.

लाभार्थी: राज्य के वे करदाता जो पंजीकरण की तारीख को, या उसके बाद, वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत राज्य या केंद्र के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत हैं. इनमें पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), प्रोप्राइटरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) और कंपनी के अंतर्गत आने वाले लोग शामिल हैं.

मुआवजे की राशि: व्यक्तिगत दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता आदि की स्थिति में लाभार्थियों को 5 लाख रुपये का कवर.

लाभ: दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता का प्रावधान है.

आवेदन कैसे करें: दुर्घटना में मृत्यु/स्थायी विकलांगता के दावे के लिए, लाभार्थी/दावेदार को योजना के ऑनलाइन पोर्टल (https://htwbhry.in) के माध्यम से दावा दायर करना होगा.

कैसे करें पंजीकरणः हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड की वेबसाइट http://htwbhry.in/ जाकर योजना के बारे में विस्तार पूरी जानकारी लें. इसके बाद इसी वेबसाइट पर निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं.