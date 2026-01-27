ETV Bharat / state

अल्मोड़ा मॉल रोड पर हरियाणा के पर्यटकों की गुंडागर्दी, कूड़ा फेंकने से मना करने पर मारपीट पर उतारू हुईं महिलाएं

अल्मोड़ा: सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा अपनी पहचान और स्वच्छ छवि को बनाए रखने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है. लेकिन वहीं कुछ बाहरी पर्यटकों की गैर-जिम्मेदाराना हरकतें शहर की गरिमा को ठेस पहुंचा रही हैं. ताजा मामला अल्मोड़ा शहर के मॉल रोड क्षेत्र का है. जहां पर्यटकों द्वारा सड़क पर कूड़ा फेंकने और मना करने पर स्थानीय लोगों से मारपीट और अभद्रता करने का मामला सामने आया है.

जानकारी के अनुसार, जीजीआईसी तिराहे के पास एक नीले-काले रंग के वाहन (हरियाणा नंबर) में सवार तीन लोग पहुंचे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वाहन में बैठे लोगों ने चलते वाहन से ही सड़क पर कूड़ा फेंक दिया. यह देख आसपास मौजूद स्थानीय नागरिकों ने उन्हें विनम्रता से ऐसा न करने और कूड़ा डस्टबिन में डालने की अपील की. लेकिन बात यहीं शांत नहीं हुई.

बताया जा रहा है कि वाहन में सवार दो महिलाएं गाड़ी से उतरकर उल्टा स्थानीय लोगों से ही उलझने लगीं. आरोप है कि महिलाओं ने एक युवक के साथ धक्का-मुक्की की और मारने तक पर उतारू हो गईं. इतना ही नहीं, उन्होंने खुद को पुलिस विभाग से जुड़ा बताकर लोगों को डराने की कोशिश भी की. इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन महिलाएं लगातार आक्रामक रुख अपनाए रहीं. स्थिति बिगड़ती देख वाहन चला रहा युवक किसी तरह दोनों महिलाओं को वापस कार में बैठाकर वहां से निकल गया. इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में भारी रोष है.