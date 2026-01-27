ETV Bharat / state

अल्मोड़ा मॉल रोड पर हरियाणा के पर्यटकों की गुंडागर्दी, कूड़ा फेंकने से मना करने पर मारपीट पर उतारू हुईं महिलाएं

अल्मोड़ा के मॉल रोड पर हरियाणा के पर्यटकों पर स्थानीय लोगों से मारपीट का आरोप लगा है. पूरा विवाद कूड़ा फैलाने को लेकर हुआ.

HARYANA
अल्मोड़ा मॉल रोड पर हरियाणा के पर्यटकों की गुंडागर्दी (PHOTO- ETV Bharat)
Published : January 27, 2026 at 3:05 PM IST

अल्मोड़ा: सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा अपनी पहचान और स्वच्छ छवि को बनाए रखने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है. लेकिन वहीं कुछ बाहरी पर्यटकों की गैर-जिम्मेदाराना हरकतें शहर की गरिमा को ठेस पहुंचा रही हैं. ताजा मामला अल्मोड़ा शहर के मॉल रोड क्षेत्र का है. जहां पर्यटकों द्वारा सड़क पर कूड़ा फेंकने और मना करने पर स्थानीय लोगों से मारपीट और अभद्रता करने का मामला सामने आया है.

जानकारी के अनुसार, जीजीआईसी तिराहे के पास एक नीले-काले रंग के वाहन (हरियाणा नंबर) में सवार तीन लोग पहुंचे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वाहन में बैठे लोगों ने चलते वाहन से ही सड़क पर कूड़ा फेंक दिया. यह देख आसपास मौजूद स्थानीय नागरिकों ने उन्हें विनम्रता से ऐसा न करने और कूड़ा डस्टबिन में डालने की अपील की. लेकिन बात यहीं शांत नहीं हुई.

बताया जा रहा है कि वाहन में सवार दो महिलाएं गाड़ी से उतरकर उल्टा स्थानीय लोगों से ही उलझने लगीं. आरोप है कि महिलाओं ने एक युवक के साथ धक्का-मुक्की की और मारने तक पर उतारू हो गईं. इतना ही नहीं, उन्होंने खुद को पुलिस विभाग से जुड़ा बताकर लोगों को डराने की कोशिश भी की. इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन महिलाएं लगातार आक्रामक रुख अपनाए रहीं. स्थिति बिगड़ती देख वाहन चला रहा युवक किसी तरह दोनों महिलाओं को वापस कार में बैठाकर वहां से निकल गया. इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में भारी रोष है.

नागरिकों का कहना है कि अल्मोड़ा जैसे शांत और सांस्कृतिक शहर में इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. स्थानीय लोगों ने पुलिस और जिला प्रशासन से मांग की है कि वाहन की पहचान कर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे पर्यटकों का चालान किया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी शहर की स्वच्छता और सामाजिक शांति से खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके.

अल्मोड़ा कोतवाली निरीक्षक योगेश उपाध्याय ने बताया कि मामले में कोई भी लिखित शिकायत नहीं आई है. शिकायत आने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

