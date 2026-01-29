ETV Bharat / state

श्रीनगर में हिंसक हुआ ओवरटेक विवाद, अखाड़ा बनी कोतवाली, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

श्रीनगर गढ़वाल में हरियाणा के पर्यटकों और स्थानीय युवाओं के बीच मारपीट, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उग्र भीड़ को किया काबू

SRINAGAR GARHWAL FIGHT
पर्यटकों और स्थानीय युवाओं के बीच विवाद (फोटो सोर्स- Police)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 29, 2026 at 3:34 PM IST

Updated : January 29, 2026 at 3:42 PM IST

श्रीनगर: पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में हरियाणा से आए पर्यटकों और स्थानीय युवाओं के बीच वाहन ओवरटेक को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते यह विवाद हाथापाई में बदल गया. जिससे क्षेत्र में कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया. भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. जिससे हालात काबू में आया.

हरियाणा के पर्यटक और स्थानीय युवकों में मारपीट: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हरियाणा के पर्यटक गलत दिशा से वाहन चला रहे थे. इसी दौरान स्कूटी सवार स्थानीय युवाओं ने इसका विरोध किया, जिस पर पर्यटकों और युवाओं के बीच कहासुनी हुई. बात कहासुनी तक नहीं रूकी, थोड़ी देर में मारपीट भी शुरू हो गई. मारपीट की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए.

भीड़ ने पर्यटकों का किया विरोध, पुलिस को करना पड़ा हल्का बल प्रयोग: वहीं, घटना के बाद मामला श्रीनगर कोतवाली पहुंचा. जहां पहले से मौजूद आक्रोशित भीड़ ने पर्यटकों का विरोध शुरू कर दिया. स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. इसके बाद हालात पर काबू पाया जा सका.

SRINAGAR GARHWAL FIGHT
गुस्साए लोगों को समझाती पुलिस (फोटो सोर्स- Police)

दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही पुलिस: श्रीनगर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है. फिलहाल, मामला कोतवाली में विचाराधीन है. वहीं, पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है.

अल्मोड़ा में भी दिखी थी पर्यटकों की गुंडागर्दी: बीती 2 दिन पहले भी अल्मोड़ा के मॉल रोड क्षेत्र में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट का मामला सामने आया था. जहां हरियाणा नंबर की गाड़ी में सवार तीन लोगों ने चलती गाड़ी से ही सड़क पर कूड़ा फेंक दिया. जिस पर स्थानीय लोगों ने उन्हें ऐसा न करने और कूड़ा डस्टबिन में डालने की अपील की, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं हुए.

बताया जा रहा है कि गाड़ी में सवार दो महिलाएं नीचे उतरकर उल्टा ही स्थानीय लोगों से ही उलझने लगीं. आरोप है कि इन महिलाओं ने एक युवक के साथ धक्का-मुक्की भी की. तभी मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन महिलाएं अपने आक्रामक तेवर में रहीं. मामला बिगड़ता देख गाड़ी चला रहा युवक किसी तरह दोनों महिलाओं को वापस कार में बैठाकर वहां से निकल गया.

Last Updated : January 29, 2026 at 3:42 PM IST

TOURIST AND LOCAL FIGHT SRINAGAR
HARYANA TOURIST OVERTAKE VEHICLE
श्रीनगर पर्यटक स्थानीय में मारपीट
श्रीनगर में ओवरटेक विवाद हाथापाई
SRINAGAR GARHWAL FIGHT

