नए आपराधिक कानूनों के डैशबोर्ड पर हरियाणा नंबर-1, देश में 95.28 अंकों के साथ बजाया डंका, हरसमय पोर्टल को पूरे 10 में से 10 नंबर
हरियाणा ने नए आपराधिक कानूनों के राष्ट्रीय डैशबोर्ड पर 95.28 अंक हासिल किए, जबकि हरसमय पोर्टल को पूरे 10 अंक मिले.
Published : October 17, 2026 at 12:34 PM IST
चंडीगढ़: हरियाणा ने नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के राष्ट्रीय डैशबोर्ड पर 95.28 अंक हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया है. राज्य ने 7 जून से अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है. वहीं, नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराने के मामले में हरसमय पोर्टल को भी पूरे 10 में से 10 अंक मिले हैं. प्रदेश सरकार अब पुलिस जांच, फोरेंसिक साक्ष्य, न्यायालयों और अभियोजन एजेंसियों के बीच डिजिटल समन्वय बढ़ाकर आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रही है.
नए आपराधिक कानूनों में हरियाणा सबसे आगे: नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान सामने आया कि हरियाणा ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है. असम को 94.65 और चंडीगढ़ को 92.80 अंक मिले हैं. यह प्रदर्शन प्रदेश में प्रशासनिक सुधारों, तकनीक के इस्तेमाल और विभिन्न प्रणालियों के एकीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को दर्शाता है.
नए आपराधिक कानूनों के राष्ट्रीय डैशबोर्ड पर हरियाणा का बेहतरीन प्रदर्शन! हरियाणा ने नए आपराधिक कानूनों के राष्ट्रीय डैशबोर्ड पर 95.28 अंकों के साथ बेहतरीन प्रदर्षन करते हुए 7 जून से अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है। वहीं, हरसमय पोर्टल के माध्यम से नागरिक सेवाएं निर्धारित समय-सीमा में प्रदान करने के मामले में राज्य को 10 में से 10 अंक मिले हैं। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क तथा प्रणालियां (CCTNS) और इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के क्रियान्वयन संबंधी राज्य स्तरीय शीर्ष समिति की 34वीं बैठक में CCTNS और ICJS 2.0 के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में आपराधिक न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण, ई-चार्जशीट प्रणाली, फोरेंसिक सेवाओं, डिजिटल उपकरणों की खरीद और विभिन्न एजेंसियों के बीच तकनीकी समन्वय को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। #Haryana #GoodGovernance #DigitalGovernance— DPR Haryana (@DiprHaryana) October 17, 2026
प्रशासनिक सुधारों और सिस्टम एकीकरण में पूरे अंक: इस बारे में राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की पुलिस अधीक्षक नितिका गहलौत ने बताया कि, "हरियाणा को प्रशासनिक सुधारों में 20 में से 20 और प्रणाली एकीकरण में 10 में से 10 अंक मिले हैं. परिचालन दक्षता में 45 में से 40.40 अंक तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में 25 में से 24.88 अंक प्राप्त हुए हैं. इन आंकड़ों के आधार पर राज्य ने कुल 95.28 अंक हासिल किए हैं."
हरसमय पोर्टल पर समयबद्ध सेवाओं का रिकॉर्ड: नितिका गहलौत के अनुसार अधिकार-सेवा डैशबोर्ड पर हरियाणा लगातार 10 में से 10 अंक प्राप्त कर रहा है. हरसमय पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों में आने वाले आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटान सुनिश्चित किया जा रहा है. इससे नागरिकों को सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने में मदद मिल रही है.
आवेदन जमा होते ही पुष्टि: नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए हरसमय पोर्टल पर एक और व्यवस्था की गई है. पंजीकृत नागरिक यूजर आईडी के माध्यम से मोबाइल नंबर ब्लॉक करने का अनुरोध प्रस्तुत करने पर अब पावती रसीद भी जारी की जाती है. इससे आवेदक को आवेदन जमा होने की तत्काल पुष्टि मिलती है और प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ती है.
मुख्य सचिव ने की विभागों के प्रयासों की सराहना: मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क तथा प्रणालियां (सीसीटीएनएस) और इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) के क्रियान्वयन संबंधी राज्य स्तरीय शीर्ष समिति की 34वीं बैठक हुई. इसमें नए आपराधिक कानूनों और अधिकार-सेवा डैशबोर्ड पर राज्य के प्रदर्शन की समीक्षा की गई. मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि समयबद्ध नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने और तकनीक आधारित आपराधिक न्याय सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास जारी रहने चाहिए. बैठक में पुलिस, न्यायालयों, अभियोजन एजेंसियों, जेलों और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर भी चर्चा हुई.
न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ रहे पुलिस रिकॉर्ड: पुलिस जांच रिकॉर्ड को न्यायिक प्रणाली से जोड़ने की दिशा में प्रगति हुई है. बैठक में बताया गया कि दस जिलों में इलेक्ट्रॉनिक आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जा चुका है. शेष जिलों में संबंधित जिला न्यायाधीशों के साथ विचार-विमर्श पूरा हो गया है. वहां भी इस प्रणाली को जल्द लागू करने की उम्मीद है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित प्रक्रिया पर जोर: समिति ने जिला न्यायालयों में न्याय श्रुति प्रणाली के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की. इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं. प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए उच्च न्यायालय से आगे के दिशा-निर्देश मांगे गए हैं. इसका उद्देश्य न्यायिक कार्यवाही में तकनीक का प्रभावी इस्तेमाल करना है.
पुलिस से फोरेंसिक लैब तक होगा आधुनिकीकरण: अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा में पुलिस, जेलों, अभियोजन एजेंसियों और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे, नेटवर्क कनेक्टिविटी और उपकरणों की खरीद के वास्ते लगभग 34 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. समिति ने आईसीजेएस 2.0 के तहत 1,029 मोबाइल डेटा टर्मिनल और निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रणाली सहित 1,700 डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदने को भी मंजूरी दी.
हजारों डिजिटल उपकरणों से मजबूत होगी जांच: बैठक में 2,489 सिंगल-फिंगरप्रिंट स्कैनर, 1,688 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं वेब कैमरे, 411 फोरेंसिक साक्ष्य उपकरण और टैबलेट आधारित उपस्थिति दर्ज करने वाले 86 उपकरणों की आपूर्ति की प्रगति की जानकारी दी गई. इन संसाधनों से पुलिस और संबंधित एजेंसियों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी.
सूचनाओं का आदान-प्रदान होगा तेज: जांच प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शस्त्र प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों के रिकॉर्ड को सीसीटीएनएस और शस्त्र लाइसेंस पोर्टल से जोड़ने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस विकसित करने का प्रस्ताव है. इसके अलावा ट्रेकिया फोरेंसिक एप्लीकेशन को भी सीसीटीएनएस से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है. इससे फोरेंसिक जानकारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साझा करने और पुलिस रिकॉर्ड के साथ समन्वय मजबूत करने में मदद मिलेगी.
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