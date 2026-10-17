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नए आपराधिक कानूनों के डैशबोर्ड पर हरियाणा नंबर-1, देश में 95.28 अंकों के साथ बजाया डंका, हरसमय पोर्टल को पूरे 10 में से 10 नंबर

नए आपराधिक कानूनों के डैशबोर्ड पर हरियाणा नंबर-1 ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा ने नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के राष्ट्रीय डैशबोर्ड पर 95.28 अंक हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया है. राज्य ने 7 जून से अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है. वहीं, नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराने के मामले में हरसमय पोर्टल को भी पूरे 10 में से 10 अंक मिले हैं. प्रदेश सरकार अब पुलिस जांच, फोरेंसिक साक्ष्य, न्यायालयों और अभियोजन एजेंसियों के बीच डिजिटल समन्वय बढ़ाकर आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रही है.

नए आपराधिक कानूनों में हरियाणा सबसे आगे: नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान सामने आया कि हरियाणा ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है. असम को 94.65 और चंडीगढ़ को 92.80 अंक मिले हैं. यह प्रदर्शन प्रदेश में प्रशासनिक सुधारों, तकनीक के इस्तेमाल और विभिन्न प्रणालियों के एकीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को दर्शाता है.

प्रशासनिक सुधारों और सिस्टम एकीकरण में पूरे अंक: इस बारे में राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की पुलिस अधीक्षक नितिका गहलौत ने बताया कि, "हरियाणा को प्रशासनिक सुधारों में 20 में से 20 और प्रणाली एकीकरण में 10 में से 10 अंक मिले हैं. परिचालन दक्षता में 45 में से 40.40 अंक तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में 25 में से 24.88 अंक प्राप्त हुए हैं. इन आंकड़ों के आधार पर राज्य ने कुल 95.28 अंक हासिल किए हैं." हरसमय पोर्टल पर समयबद्ध सेवाओं का रिकॉर्ड: नितिका गहलौत के अनुसार अधिकार-सेवा डैशबोर्ड पर हरियाणा लगातार 10 में से 10 अंक प्राप्त कर रहा है. हरसमय पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों में आने वाले आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटान सुनिश्चित किया जा रहा है. इससे नागरिकों को सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने में मदद मिल रही है. आवेदन जमा होते ही पुष्टि: नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए हरसमय पोर्टल पर एक और व्यवस्था की गई है. पंजीकृत नागरिक यूजर आईडी के माध्यम से मोबाइल नंबर ब्लॉक करने का अनुरोध प्रस्तुत करने पर अब पावती रसीद भी जारी की जाती है. इससे आवेदक को आवेदन जमा होने की तत्काल पुष्टि मिलती है और प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ती है. मुख्य सचिव ने की विभागों के प्रयासों की सराहना: मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क तथा प्रणालियां (सीसीटीएनएस) और इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) के क्रियान्वयन संबंधी राज्य स्तरीय शीर्ष समिति की 34वीं बैठक हुई. इसमें नए आपराधिक कानूनों और अधिकार-सेवा डैशबोर्ड पर राज्य के प्रदर्शन की समीक्षा की गई. मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि समयबद्ध नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने और तकनीक आधारित आपराधिक न्याय सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास जारी रहने चाहिए. बैठक में पुलिस, न्यायालयों, अभियोजन एजेंसियों, जेलों और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर भी चर्चा हुई.