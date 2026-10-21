हरियाणा के स्कूलों में योग की पाठशाला, योग सिखाएंगे 10,500 शिक्षक, 2036 ओलंपिक में 28 पदक जीतने का लक्ष्य
हरियाणा में 10,500 योग शिक्षकों को प्रशिक्षण मिलेगा. सरकार का लक्ष्य स्कूली बच्चों को स्वस्थ बनाना और योगासन में पदक जीतना है.
Published : October 21, 2026 at 2:42 PM IST
पानीपत: हरियाणा के स्कूलों में बच्चों को योग से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी पहल की है. अब प्रदेश के 10,500 योग शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे विद्यार्थियों को योग की सही तकनीक सिखाने के साथ स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित कर सकें. हरियाणा योग आयोग की ओर से प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है. इन शिक्षकों को पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से एक महीने का प्रशिक्षण और प्रमाणन दिया जाएगा. इसके बाद वे स्कूलों में योग पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने में अहम भूमिका निभाएंगे.
"शिक्षा व्यवस्था में योग को मिलेगा महत्व": इस दौरान हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि, "बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है. उन्होंने कहा, "स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और बेहतर बुद्धि के लिए योग बेहद जरूरी है. योग शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में अनुशासन, एकाग्रता और सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद मिल सकती है. इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को योग सिखाने वाले शिक्षक खुद भी पूरी तरह प्रशिक्षित हों.योग को स्कूली शिक्षा का हिस्सा बनाने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण आवश्यक है. जब शिक्षक योग की विधियों और उनके महत्व को अच्छी तरह समझेंगे, तभी वे विद्यार्थियों तक इसका सही लाभ पहुंचा सकेंगे. सरकार की इस पहल का उद्देश्य योग को केवल एक गतिविधि तक सीमित रखने के बजाय बच्चों की दिनचर्या का हिस्सा बनाना है."
योग आयोग ने जताया आभार: वहीं, हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष आचार्य डॉ. जयदीप आर्य ने योग को पाठ्यक्रम में शामिल करने की पहल के लिए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का आभार जताया. उन्होंने कहा कि, "प्रदेश में बड़े स्तर पर योग शिक्षकों को प्रशिक्षण देने से स्कूलों में योग शिक्षा को मजबूत आधार मिलेगा. हरियाणा की यह पहल देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है. इससे योग को शिक्षा व्यवस्था के साथ जोड़ने और नई पीढ़ी में इसके प्रति रुचि बढ़ाने में मदद मिलेगी. योग को शिक्षा के साथ खेलों से जोड़ने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं. स्कूल गेम्स में योगासन को शामिल किया जा चुका है, जबकि विश्वविद्यालय स्तर पर पिछले पांच वर्षों से योगासन प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं. इसका मकसद बच्चों और युवाओं को योगासन की ओर आकर्षित करना तथा उनकी प्रतिभा को प्रतिस्पर्धी मंच उपलब्ध कराना है."
विद्यार्थियों को मिलेगा आगे बढ़ने का अवसर: योगासन को खेल के रूप में प्रोत्साहित करने से विद्यार्थियों को अपनी क्षमता पहचानने और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर मिलेंगे. स्कूल स्तर पर योग का नियमित अभ्यास भविष्य में बेहतर खिलाड़ियों की पौध तैयार करने में भी मददगार हो सकता है. इसके लिए प्रशिक्षण, अभ्यास और प्रतियोगिताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर जोर दिया जा रहा है.
2036 ओलंपिक में योगासन से 28 पदक जीतने का लक्ष्य: डॉ. जयदीप आर्य ने वर्ष 2036 में भारत की ओलंपिक मेजबानी की संभावनाओं का जिक्र करते हुए योगासन और कबड्डी जैसे स्वदेशी खेलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने की जरूरत बताई. उन्होंने योगासन के माध्यम से भारत के खाते में 28 पदक लाने का लक्ष्य सामने रखा. हालांकि, यह लक्ष्य भविष्य की खेल संभावनाओं और योगासन को प्रतिस्पर्धी स्तर पर आगे बढ़ाने की महत्वाकांक्षा से जुड़ा है. डॉ. आर्य ने कहा कि, "हरियाणा के खिलाड़ी कुश्ती, भारोत्तोलन, तीरंदाजी और भाला फेंक जैसे खेलों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं. इसी तरह योगासन में भी प्रदेश को अग्रणी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं. भविष्य में योगासन में मिलने वाले पदकों में हरियाणा की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत तक पहुंच सकती है."
अब स्कूलों में क्रियान्वयन पर रहेगी नजर: वहीं,10,500 योग शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की योजना हरियाणा में योग शिक्षा को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है. इससे बच्चों को नियमित योगाभ्यास के लिए प्रेरित करने और खेल प्रतिभाओं को निखारने की संभावनाएं बढ़ेंगी. हालांकि, इस अभियान की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रशिक्षण के बाद स्कूलों में योग पाठ्यक्रम कितनी प्रभावी ढंग से लागू होता है और कितने विद्यार्थी योग को अपनी दिनचर्या तथा खेल के रूप में अपनाते हैं.
ये भी पढ़ें: हरियाणा के किसानों को फूलों की खेती की ट्रेनिंग का मौका, 26 अक्टूबर से शुरू होगा पांच दिवसीय प्रशिक्षण, 23 अक्टूबर तक करें आवेदन