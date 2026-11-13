बसों की नंबर प्लेट पर ग्रीस-मिट्टी लगाकर छिपाते हैं पहचान! हरियाणा में किलोमीटर स्कीम की बसों की होगी जांच
Haryana Kilometer Scheme Buses: हरियाणा में किलोमीटर स्कीम की बसों की नंबर प्लेट पर ग्रीस-मिट्टी लगाने के आरोपों की दो महीने में जांच होगी.
Published : November 13, 2026 at 8:48 AM IST
पंचकूला: हरियाणा में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करती है. लेकिन अब जो मामला सामने आया है, उसके केंद्र में प्रदेश में किलोमीटर स्कीम के तहत संचालित वे बसें हैं, जिनकी नंबर प्लेट ग्रीस या मिट्टी से ढकी होती हैं. बावजूद इसके यह प्रदेश की सड़कों पर फर्राटे से दौड़ रही होती हैं. किलोमीटर स्कीम के तहत संचालित बसों को लेकर ऐसी गंभीर शिकायत सामने आई हैं. यह भी आरोप हैं कि कुछ बसों के कर्मचारी जानबूझ कर नंबर प्लेट पर ग्रीस या मिट्टी लगा देते हैं, ताकि वाहनों की पहचान नहीं होने से यातायात नियमों के उल्लंघन की शिकायत पर भी कार्रवाई करना मुश्किल हो जाए. यह मामला अब हरियाणा राज्य सूचना आयोग के पास पहुंच गया है और आयोग द्वारा परिवहन विभाग को जांच करवाने की सिफारिश की गई है.
तथ्यात्मक जांच के लिए दो महीने:हरियाणा राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त डा अजय कुमार सुरा द्वारा पारित आदेश में परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इन आरोपों की तथ्यात्मक जांच करवाने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने जांच के लिए सक्षम विभागीय अधिकारी या समिति गठित करने और आदेश प्राप्ति के दो महीने के भीतर जांच पूरी करने की सिफारिश की है.
परिवहन विभाग ने नहीं दी जानकारी:यह मामला एक अपील में सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसके अपीलकर्ता सुरेंद्र सिंह अहलावत ने 14 अगस्त 2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत परिवहन विभाग से संबंधित जानकारी मांगी थी. उनका आरोप था कि विभाग के राज्य जन सूचना अधिकारी ने उन्हें पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई. विशेष रूप से किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली बसों के पंजीकरण नंबरों की जानकारी मांगी गई थी. लेकिन उन्हें सभी जिलों की जानकारी उपलब्ध न करवा केवल जिला झज्जर से संबंधित सूचना दी गई.
अपीलकर्ता ने आयोग को तस्वीरें दी:अपीलकर्ता ने आयोग को बताया कि किलोमीटर स्कीम की कुछ बसों के चालक और कर्मचारी कथित लापरवाही से वाहन चलाते हैं. ऐसे में शिकायत पर कार्रवाई के लिए बस का पंजीकरण नंबर जरूरी होता है लेकिन नंबर प्लेट पर ग्रीस या मिट्टी लगे होने से वाहन की पहचान मुश्किल हो जाती है. अपीलकर्ता ने अपने दावे को पुख्ता साबित करने के लिए आयोग को कुछ तस्वीरें भी दिखाई. हालांकि, फिलहाल आरोपों की सत्यता साबित नहीं हो सकी है.
किस अधिनियम के तहत सिफारिश:आयोग ने स्पष्ट किया कि वाहन की नंबर प्लेट पर ग्रीस या मिट्टी लगाने के आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि इस कार्यवाही में नहीं हुई है. आयोग के समक्ष पहुंची अपील का दायरा केवल सूचना उपलब्ध करवाने तक सीमित था. वहीं, आयोग ने माना कि यदि ऐसे मामले सामने आते हैं तो उनका सीधा संबंध यातायात नियमों के पालन और यात्रियों की सुरक्षा से है. आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(5) के तहत जांच की सिफारिश की है.
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