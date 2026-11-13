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बसों की नंबर प्लेट पर ग्रीस-मिट्टी लगाकर छिपाते हैं पहचान! हरियाणा में किलोमीटर स्कीम की बसों की होगी जांच

बसों की नंबर प्लेट पर ग्रीस-मिट्टी लगाकर छिपाते हैं पहचान ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करती है. लेकिन अब जो मामला सामने आया है, उसके केंद्र में प्रदेश में किलोमीटर स्कीम के तहत संचालित वे बसें हैं, जिनकी नंबर प्लेट ग्रीस या मिट्टी से ढकी होती हैं. बावजूद इसके यह प्रदेश की सड़कों पर फर्राटे से दौड़ रही होती हैं. किलोमीटर स्कीम के तहत संचालित बसों को लेकर ऐसी गंभीर शिकायत सामने आई हैं. यह भी आरोप हैं कि कुछ बसों के कर्मचारी जानबूझ कर नंबर प्लेट पर ग्रीस या मिट्टी लगा देते हैं, ताकि वाहनों की पहचान नहीं होने से यातायात नियमों के उल्लंघन की शिकायत पर भी कार्रवाई करना मुश्किल हो जाए. यह मामला अब हरियाणा राज्य सूचना आयोग के पास पहुंच गया है और आयोग द्वारा परिवहन विभाग को जांच करवाने की सिफारिश की गई है.

तथ्यात्मक जांच के लिए दो महीने:हरियाणा राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त डा अजय कुमार सुरा द्वारा पारित आदेश में परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इन आरोपों की तथ्यात्मक जांच करवाने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने जांच के लिए सक्षम विभागीय अधिकारी या समिति गठित करने और आदेश प्राप्ति के दो महीने के भीतर जांच पूरी करने की सिफारिश की है.