650वीं रविदास जयंती पर हरियाणा में भव्य आयोजन, कृष्ण लाल पवार बोले- "उपद्रवियों पर होगी सख्त कार्रवाई"
हरियाणा में रविदास जयंती पर 27 कलश यात्राएं निकलेंगी. इसे लेकर मंत्री कृष्ण लाल पवार ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण की अपील की है.
Published : July 30, 2026 at 11:30 AM IST
पानीपत: हरियाणा सरकार संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती को प्रदेशभर में भव्य स्तर पर मनाने जा रही है. इस मौके पर 27 जिलों में 27 कलश यात्राएं निकाली जाएंगी. पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्ण लाल पवार ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में राज्यस्तरीय कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए प्रदेशवासियों से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की. उन्होंने कहा कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है."
27 राज्यों से वाराणसी से रवाना होंगी कलश यात्राएं: कृष्ण लाल पवार ने बताया कि, "27 राज्यों के प्रतिनिधि वाराणसी स्थित संत गुरु रविदास महाराज की जन्मस्थली से कलश यात्राएं लेकर रवाना होंगे. हरियाणा की यात्रा गुरुग्राम के सिरहोल बॉर्डर पहुंचेगी, जहां सरकार के मंत्री, विधायक और सामाजिक-धार्मिक संगठनों की ओर से स्वागत किया जाएगा. यह यात्रा संत गुरु रविदास महाराज के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी."
27 जिलों तक पहुंचेगी जन्मस्थली की पवित्र मिट्टी: मंत्री ने बताया कि, "4 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में 27 जिलों के लिए 27 कलश यात्राओं को रवाना किया जाएगा. इन कलशों में संत गुरु रविदास महाराज की जन्मस्थली की पवित्र मिट्टी होगी. जिला मुख्यालयों से यह यात्रा मंडल और फिर गांव स्तर तक पहुंचेगी ताकि अधिक से अधिक लोग इस आयोजन से जुड़ सकें."
"2014 के बाद संतों को मिला सरकारी सम्मान": पहले की सरकारों और वर्तमान सरकार की कार्यशैली की तुलना करते हुए कृष्ण लाल पवार ने कहा कि, "साल 2014 के बाद केंद्र और हरियाणा सरकार ने संतों और महापुरुषों को उचित सम्मान देने का काम किया है. पहले संतों की जयंती केवल कागजों तक सीमित रहती थी, लेकिन अब इन्हें सरकारी स्तर पर पूरे सम्मान के साथ मनाया जाता है. संत गुरु रविदास, डॉ. भीमराव आंबेडकर, संत कबीरदास और महर्षि वाल्मीकि सहित कई महापुरुषों की जयंती अब सरकारी स्तर पर आयोजित की जाती है."
युवाओं से अपील: दिल्ली में हालिया आंदोलन और युवाओं की भूमिका पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि, "युवाओं को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, बल्कि विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए."
"उपद्रवियों पर होगी कठोर कानूनी कार्रवाई": कानून व्यवस्था से जुड़े सवाल पर कृष्ण लाल पवार ने कहा कि, "कानून अपना काम करेगा और दोषी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे. संसद में ऐसे मामलों में कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं. यदि कोई व्यक्ति हिंसक गतिविधियों या कानून व्यवस्था बिगाड़ने में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होगी. ऐसे मामलों में 10 वर्ष तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित किया जा रहा है."
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