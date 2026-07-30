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650वीं रविदास जयंती पर हरियाणा में भव्य आयोजन, कृष्ण लाल पवार बोले- "उपद्रवियों पर होगी सख्त कार्रवाई"

650वीं रविदास जयंती पर हरियाणा में भव्य आयोजन ( ETV Bharat )

पानीपत: हरियाणा सरकार संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती को प्रदेशभर में भव्य स्तर पर मनाने जा रही है. इस मौके पर 27 जिलों में 27 कलश यात्राएं निकाली जाएंगी. पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्ण लाल पवार ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में राज्यस्तरीय कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए प्रदेशवासियों से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की. उन्होंने कहा कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है." 27 राज्यों से वाराणसी से रवाना होंगी कलश यात्राएं: कृष्ण लाल पवार ने बताया कि, "27 राज्यों के प्रतिनिधि वाराणसी स्थित संत गुरु रविदास महाराज की जन्मस्थली से कलश यात्राएं लेकर रवाना होंगे. हरियाणा की यात्रा गुरुग्राम के सिरहोल बॉर्डर पहुंचेगी, जहां सरकार के मंत्री, विधायक और सामाजिक-धार्मिक संगठनों की ओर से स्वागत किया जाएगा. यह यात्रा संत गुरु रविदास महाराज के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी." हरियाणा में रविदास जयंती पर 27 कलश यात्राएं निकलेंगी (ETV Bharat) 27 जिलों तक पहुंचेगी जन्मस्थली की पवित्र मिट्टी: मंत्री ने बताया कि, "4 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में 27 जिलों के लिए 27 कलश यात्राओं को रवाना किया जाएगा. इन कलशों में संत गुरु रविदास महाराज की जन्मस्थली की पवित्र मिट्टी होगी. जिला मुख्यालयों से यह यात्रा मंडल और फिर गांव स्तर तक पहुंचेगी ताकि अधिक से अधिक लोग इस आयोजन से जुड़ सकें."