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हरियाणा में एक क्लिक पर मिलेगी सरकारी अस्पतालों की जानकारी, डिजिटल मैप पर दिखेगा पूरा हेल्थ नेटवर्क

हरियाणा में एक क्लिक पर मिलेगी सरकारी अस्पतालों की जानकारी ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की जानकारी अब एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की तैयारी है. प्रदेश सरकार जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम तकनीक के जरिए पूरे सार्वजनिक स्वास्थ्य नेटवर्क का डिजिटल मैप तैयार कर रही है. इससे नागरिकों को अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप-स्वास्थ्य केंद्र और आयुष सुविधाओं की लोकेशन व जरूरी जानकारी एक क्लिक पर मिल सकेगी.

एक प्लेटफॉर्म पर दिखेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं: इस पहल के तहत स्वास्थ्य, आयुष और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभागों के संस्थानों का डेटा एकीकृत किया जाएगा. डिजिटल मैप पर स्वास्थ्य केंद्रों की भौगोलिक स्थिति, संस्थान से जुड़ी बुनियादी जानकारी और तस्वीरें उपलब्ध होंगी. इससे लोगों को अपने आसपास मौजूद सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का पता लगाने में आसानी होगी.