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मतदाता सूची में नाम नहीं तो न हों परेशान, हरियाणा के सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष शिविर, 20,864 बीएलओ संभालेंगे जिम्मेदारी

हरियाणा के सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष शिविर ( प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS) )

चंडीगढ़: हरियाणा में मतदाता सूची को अधिक समावेशी बनाने के लिए निर्वाचन विभाग विशेष अभियान चलाएगा. इसके तहत नए मतदाताओं के साथ उन पात्र नागरिकों के नाम भी सूची में शामिल किए जाएंगे, जिनका नाम किसी कारणवश दर्ज नहीं हो पाया है. प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में अभियान चलाकर पात्र नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ने और उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा.

हर पात्र नागरिक का नाम जोड़ने पर जोर: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय और भारत निर्वाचन आयोग का लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना है. निर्वाचन विभाग के अनुसार, अभियान के दौरान लोगों को नाम दर्ज करवाने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जाएगा. विभाग ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी मतदाता सूची में नाम की जांच करें और नाम नहीं होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करें.