मतदाता सूची में नाम नहीं तो न हों परेशान, हरियाणा के सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष शिविर, 20,864 बीएलओ संभालेंगे जिम्मेदारी
हरियाणा में नए और छूटे मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलेगा.सभी मतदान केंद्रों पर शिविर लगेंगे.
Published : October 16, 2026 at 9:22 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में मतदाता सूची को अधिक समावेशी बनाने के लिए निर्वाचन विभाग विशेष अभियान चलाएगा. इसके तहत नए मतदाताओं के साथ उन पात्र नागरिकों के नाम भी सूची में शामिल किए जाएंगे, जिनका नाम किसी कारणवश दर्ज नहीं हो पाया है. प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में अभियान चलाकर पात्र नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ने और उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा.
हर पात्र नागरिक का नाम जोड़ने पर जोर: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय और भारत निर्वाचन आयोग का लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना है. निर्वाचन विभाग के अनुसार, अभियान के दौरान लोगों को नाम दर्ज करवाने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जाएगा. विभाग ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी मतदाता सूची में नाम की जांच करें और नाम नहीं होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करें.
प्रदेशभर में अधिकारियों की टीम संभालेगी जिम्मेदारी: विशेष अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश में निर्वाचन अधिकारियों और कर्मचारियों का बड़ा नेटवर्क कार्य करेगा. इसमें 22 जिला निर्वाचन अधिकारी, 90 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), 1,778 सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ), 2,244 बीएलओ सुपरवाइजर और 20,864 बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) शामिल हैं. ये अधिकारी और कर्मचारी मतदाताओं तक जानकारी पहुंचाने, आवेदन प्रक्रिया में सहायता देने और अभियान के संचालन में समन्वय स्थापित करेंगे.
1950 हेल्पलाइन से मिलेगी सहायता: मतदाता सूची से जुड़ी किसी शिकायत या फॉर्म भरने में परेशानी होने पर नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा कार्यालय समय के दौरान संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी या विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में स्थापित हेल्पडेस्क से भी मदद ली जा सकती है. विभाग का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना और पात्र नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना है.
फॉर्म-6 से जुड़ेगा नया नाम: जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे नाम शामिल करवाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं. इसके माध्यम से नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है. निर्वाचन विभाग ने नागरिकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करने की सलाह दी है, ताकि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके.
फॉर्म-7 और फॉर्म-8 से होंगे दूसरे काम: वहीं, मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज करवाने या पहले से दर्ज नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 का उपयोग किया जाता है. वहीं, निवास स्थान बदलने, दर्ज विवरण में सुधार, मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) बदलवाने या दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नित करवाने के लिए फॉर्म-8 निर्धारित है. नागरिक अपनी जरूरत के अनुसार संबंधित फॉर्म भर सकते हैं.
सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष शिविर: अभियान के तहत प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे. इन शिविरों में बूथ लेवल अधिकारी मौजूद रहकर मतदाताओं को नाम दर्ज करवाने, विवरण में संशोधन और आवेदन संबंधी प्रक्रिया में सहायता देंगे. निर्वाचन विभाग ने संबंधित अधिकारियों को जागरूकता और जनसंपर्क गतिविधियां जारी रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने से वंचित न रहे.
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