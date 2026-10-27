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हरियाणा में अस्पतालों के बिल से छुटकारा, "चिरायु" योजना का सरकार ने किया विस्तार, लोगों को मिलेगा कैशलेस इलाज

हरियाणा में अस्पतालों के बिल से छुटकारा ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ : स्वास्थ्य सेवा को अधिक किफायती और सुलभ बनाने की दिशा में एक कदम उठाते हुए, हरियाणा सरकार ने 'चिरायु' स्वास्थ्य योजना का लाभ उन परिवारों तक बढ़ा दिया है जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक है.

चिरायु योजना का विस्तार : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने बताया कि इस विस्तारित योजना का लाभ 1 नवंबर से मिलना शुरू हो जाएगा. इस विस्तारित योजना के तहत, पात्र परिवार हर साल एक मामूली योगदान देकर, प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का कैशलेस अस्पताल उपचार प्राप्त कर सकेंगे. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने कहा कि इस विस्तार से मध्यम और उच्च आय वाले अधिक परिवारों को अस्पताल के इलाज के खर्च के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी.

5 से 6 हजार रुपए देने होंगे : इस योजना के तहत, जिन परिवारों की सत्यापित वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक और 6 लाख रुपये तक है, उन्हें प्रति वर्ष 4,000 रुपये का योगदान देना होगा. वहीं, जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें प्रति वर्ष 5,000 रुपये का योगदान देना होगा. पात्र परिवार योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में हर साल 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे. पात्रता की जांच 'परिवार पहचान पत्र' (फैमिली आईडी) डेटाबेस के जरिए की जाएगी. परिवारों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी : मिश्रा ने कहा कि इस विस्तार से लोगों को अपनी जेब से होने वाले स्वास्थ्य खर्च को कम करने में मदद मिलेगी और अचानक आने वाली मेडिकल इमरजेंसी का सामना कर रहे परिवारों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी. मौजूदा आय श्रेणियों से परे कवरेज का विस्तार करके, सरकार का लक्ष्य हरियाणा के अधिक निवासियों तक गुणवत्तापूर्ण अस्पताल देखभाल पहुंचाना है. यह योजना 'आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (AB-PMJAY) के ढांचे पर आधारित है और इसमें सेकेंडरी (द्वितीयक) तथा टर्शियरी (तृतीयक) स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं. इसमें इलाज के 2,694 पैकेज हैं, जिनमें सर्जिकल प्रक्रियाएं, मेडिकल उपचार और डे-केयर प्रक्रियाएं शामिल हैं. दवाओं और डायग्नोस्टिक सेवाओं का खर्च, लागू पैकेजों के अनुसार कवर किया जाता है.