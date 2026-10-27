हरियाणा में अस्पतालों के बिल से छुटकारा, "चिरायु" योजना का सरकार ने किया विस्तार, लोगों को मिलेगा कैशलेस इलाज
हरियाणा में 1 नवंबर से मध्यम आय वाले परिवारों के लिए 'चिरायु' स्वास्थ्य कवर का विस्तार होगा.
Published : October 27, 2026 at 11:02 PM IST
चंडीगढ़ : स्वास्थ्य सेवा को अधिक किफायती और सुलभ बनाने की दिशा में एक कदम उठाते हुए, हरियाणा सरकार ने 'चिरायु' स्वास्थ्य योजना का लाभ उन परिवारों तक बढ़ा दिया है जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक है.
चिरायु योजना का विस्तार : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने बताया कि इस विस्तारित योजना का लाभ 1 नवंबर से मिलना शुरू हो जाएगा. इस विस्तारित योजना के तहत, पात्र परिवार हर साल एक मामूली योगदान देकर, प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का कैशलेस अस्पताल उपचार प्राप्त कर सकेंगे. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने कहा कि इस विस्तार से मध्यम और उच्च आय वाले अधिक परिवारों को अस्पताल के इलाज के खर्च के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी.
5 से 6 हजार रुपए देने होंगे : इस योजना के तहत, जिन परिवारों की सत्यापित वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक और 6 लाख रुपये तक है, उन्हें प्रति वर्ष 4,000 रुपये का योगदान देना होगा. वहीं, जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें प्रति वर्ष 5,000 रुपये का योगदान देना होगा. पात्र परिवार योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में हर साल 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे. पात्रता की जांच 'परिवार पहचान पत्र' (फैमिली आईडी) डेटाबेस के जरिए की जाएगी.
परिवारों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी : मिश्रा ने कहा कि इस विस्तार से लोगों को अपनी जेब से होने वाले स्वास्थ्य खर्च को कम करने में मदद मिलेगी और अचानक आने वाली मेडिकल इमरजेंसी का सामना कर रहे परिवारों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी. मौजूदा आय श्रेणियों से परे कवरेज का विस्तार करके, सरकार का लक्ष्य हरियाणा के अधिक निवासियों तक गुणवत्तापूर्ण अस्पताल देखभाल पहुंचाना है. यह योजना 'आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (AB-PMJAY) के ढांचे पर आधारित है और इसमें सेकेंडरी (द्वितीयक) तथा टर्शियरी (तृतीयक) स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं. इसमें इलाज के 2,694 पैकेज हैं, जिनमें सर्जिकल प्रक्रियाएं, मेडिकल उपचार और डे-केयर प्रक्रियाएं शामिल हैं. दवाओं और डायग्नोस्टिक सेवाओं का खर्च, लागू पैकेजों के अनुसार कवर किया जाता है.
उम्र को लेकर कोई पाबंदी नहीं : इस योजना की एक खास बात यह है कि इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या या उनकी उम्र को लेकर कोई पाबंदी नहीं है. इसमें पहले से मौजूद सभी बीमारियां भी कवर होती हैं. बयान में कहा गया है कि इलाज की प्रक्रियाओं में अस्पताल में भर्ती होने से तीन दिन पहले तक की गई जांचें और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 15 दिनों तक के पात्र चिकित्सा खर्च भी शामिल हैं. मिश्रा ने बताया कि लाभार्थी 'नेशनल पोर्टेबिलिटी' प्रावधान के तहत भारत में कहीं भी सूचीबद्ध (empanelled) अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं.
कौन नहीं होगा पात्र ? : लाभार्थियों की शिकायतों के समाधान के लिए जिला और राज्य दोनों स्तरों पर एक शिकायत निवारण तंत्र काम करेगा. अस्पताल में भर्ती होते समय, लाभार्थियों को अपना 'आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड' नंबर या PPP ID देना होगा. जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS), एक्स-सर्विसमेन कॉन्ट्रिब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS), रेलवे स्वास्थ्य सेवाओं या मेडिकल अटेंडेंस स्कीम के दायरे में आते हैं, और जिन्हें सशस्त्र बलों या अर्धसैनिक बलों द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, वे इसके पात्र नहीं होंगे. हरियाणा सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके आश्रित, जो सरकार से मेडिकल रीइम्बर्समेंट (खर्च की प्रतिपूर्ति) या कैशलेस इलाज पाने के हकदार हैं, उन्हें भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा. इसी तरह, अन्य राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी और पेंशनभोगी, तथा उनके आश्रित भी पात्र नहीं होंगे, यदि उन्हें अपनी संबंधित सरकारों से इसी तरह के चिकित्सा लाभ मिल रहे हैं.
1 नवंबर से होगा लागू : 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को 'वय वंदना योजना' के तहत कवर किया जाएगा. यह भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित और संशोधित प्रावधानों के अनुसार होगा. यह विस्तार मौजूदा 'चिरायु' व्यवस्था को और आगे बढ़ाता है. इसके तहत वे परिवार आते हैं जिनकी सत्यापित वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक है. ऐसे परिवार प्रति वर्ष 1,500 रुपये का भुगतान करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. मिश्रा ने कहा कि 1 नवंबर से नए प्रावधान लागू हो रहे हैं. यह विस्तार राज्य सरकार के उस प्रयास का एक और कदम है, जिसका उद्देश्य किफायती स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना और बड़ी आबादी को अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है.
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