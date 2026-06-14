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हरियाणा में SIR कल से शुरू होगा, 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स तय, 22 सितंबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट

चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने रविवार को कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, राज्य भर में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) 15 जून से शुरू होगा. उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत, बूथ-लेवल अधिकारी (BLO) 15 जून से 14 जुलाई के बीच घर-घर जाकर वोटरों का वेरिफिकेशन करेंगे और जानकारी जुटाने वाले फॉर्म (एन्यूमरेशन फॉर्म) इकट्ठा करेंगे.

साइन करके बीएलओ को देना होगा फॉर्म : हरियाणा में अभी 2,06,55,929 रजिस्टर्ड वोटर और 20,629 पोलिंग स्टेशन हैं. सभी पोलिंग स्टेशनों पर BLO तैनात किए गए हैं और वे वोटर की जानकारी वेरिफाई करने के लिए हर घर जाएंगे. उन्होंने कहा कि वोटरों को दिए गए फॉर्म भरकर, उन पर साइन करके BLO को वापस करने होंगे. ECI के निर्देशों के अनुसार, जिन वोटरों के भरे हुए फॉर्म नहीं मिलेंगे, उन्हें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा. श्रीनिवास ने कहा कि BLO हर घर से संपर्क करने की कम से कम तीन बार कोशिश करेंगे. उन्होंने कहा, "अगर परिवार के सदस्य घर पर नहीं मिलते हैं, तो BLO जानकारी जुटाने वाला फॉर्म दरवाजे के नीचे डाल देंगे और अपना नाम और मोबाइल नंबर वाला एक नोटिस छोड़ देंगे, ताकि संबंधित वोटर उनसे संपर्क कर सकें."

11 तरह के डॉक्यूमेंट्स तय : ECI ने वोटर वेरिफिकेशन के लिए 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स तय किए हैं, जिनमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के रेगुलर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जारी किए गए पहचान पत्र या पेंशन पेमेंट ऑर्डर शामिल हैं. इनमें 1 जुलाई 1987 से पहले केंद्र सरकार, स्थानीय अधिकारियों, बैंकों, पोस्ट ऑफिस, LIC या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द्वारा जारी पहचान पत्र, सर्टिफिकेट या अन्य डॉक्यूमेंट्स; सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र; पासपोर्ट; मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या अन्य एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी शामिल हैं.बाकी कैटेगरी में सक्षम राज्य अधिकारियों द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट); वन अधिकार प्रमाण पत्र; सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी OBC, SC, ST या अन्य जाति प्रमाण पत्र; नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स (NRC) में एंट्री; राज्य या स्थानीय अधिकारियों द्वारा रखे गए परिवार रजिस्टर; और सरकार द्वारा जारी ज़मीन या घर आवंटन प्रमाण पत्र शामिल हैं.

21 जुलाई को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट : उन्होंने कहा कि जिन मामलों में उपलब्ध रिकॉर्ड से अपने-आप वेरिफिकेशन संभव नहीं है, वहां वोटर इन डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए अपनी पात्रता साबित कर सकते हैं और अपनी जानकारी वेरिफाई करवा सकते हैं. उन्होंने आगे बताया कि जो नागरिक 1 जुलाई 2026 को 18 साल के हो जाएंगे, वे भी वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे. श्रीनिवास ने बताया कि वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 21 जुलाई को जारी किया जाएगा.

22 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट : इसके बाद, 21 जुलाई से 20 अगस्त तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी और ऐसे सभी मामलों का निपटारा 18 सितंबर तक कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि फाइनल वोटर लिस्ट 22 सितंबर को जारी की जाएगी.

2002 में चलाया गया था अभियान : उन्होंने बताया कि राज्य में घर-घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन का आखिरी बड़ा अभियान 2002 में चलाया गया था, इसलिए ये दो दशकों से ज़्यादा समय में राज्य-स्तर पर होने वाला पहला SIR अभियान है. उन्होंने कहा कि अब तक औसतन 64.7 प्रतिशत मैपिंग का काम पूरा हो चुका है. श्रीनिवास के अनुसार, इस अभियान का मकसद यह पक्का करना है कि हर पात्र नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो, मरे हुए या दूसरी जगह चले गए वोटरों से जुड़े रिकॉर्ड अपडेट किए जाएं और वोटर लिस्ट को ज़्यादा सटीक, पारदर्शी और गलती-मुक्त बनाया जाए.