हरियाणा में 25 फरवरी से 10वीं-12वीं की परीक्षाएं, आंसर शीट पर लगाए जाएंगे क्यूआर कोड

हरियाणा में 25 फरवरी से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी. इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है.

10TH AND 12TH EXAM DATE SHEET
हरियाणा में 25 फरवरी से 10वीं-12वीं की परीक्षाएं (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 17, 2026 at 4:27 PM IST

भिवानीः हरियाणा में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 25 फरवरी से होनी है. परीक्षाओं को लेकर शिक्षा बोर्ड ने इस बार कई बदलाव किए हैं. बोर्ड के चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने कहा कि "इस बार बोर्ड परीक्षा के परीक्षा केंद्र बनाते समय ये विशेष ध्यान रखा है कि वो विद्यार्थी को सुलभ और आसानी से उपलब्ध रहे. इसको लेकर ये निर्णय लिया गया है कि विद्यार्थी के स्कूल या गांव से परीक्षा केंद्र ज्यादा से ज्यादा एक या दो किलोमीटर दूर ही होगा. साथ ही इस बार आंसर शीट पर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे."

एक साल में बढ़े 56 हजार परीक्षार्थी बढ़ेंः 2026 में हरियाणा में पिछले साल के मुकाबले 56 हजार 468 परीक्षार्थी अधिक बोर्ड परीक्षा देंगे. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं की बात करें तो मार्च 2025 की वार्षिक परीक्षाओं के दौरान 10वीं की 2 लाख 71 हजार 499 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी. वहीं 12वीं की 1 लाख 93 हजार 828 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी. इस बार 10वीं के लिए 2 लाख 78 हजार 334 विद्यार्थी और 12वीं के लिए 2 लाख 43 हजार 461 विद्यार्थी (कुल 5 लाख 21 हजार 795 विद्यार्थी) परीक्षा देंगे. बीते सालों के मुकाबले इस बाद 10वीं कक्षा में 6 हजार 835 विद्यार्थी और 12वीं कक्षा में 49 हजार 633 विद्यार्थी (कुल 56 हजार 468 विद्यार्थी) बढ़े हैं.

हरियाणा में 25 फरवरी से 10वीं-12वीं की परीक्षाएं (Etv Bharat)

परीक्षा की सभी तैयारियां कर लीः शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने बताया कि "बोर्ड ने इस बार बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए सेंटरों को चिह्नित कर लिया गया है. सेंटर पर छात्र-छात्राओं की सीट प्लानिंग, प्रश्न पत्र और आंसर सीट को लेकर सभी तैयारियां कल हो चुकी हैं." चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने कहा कि "हरियाणा बोर्ड में पिछली बार से करीब 60 हजार से ज्यादा बच्चे अधिक अपीयर होंगे. अर्थात परीक्षार्थियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है. ये बहुत खुशी की बात है कि इस बार दूसरे स्कूलों से यानी सीबीएसई स्कूलों से भी विद्यार्थी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में एनरोल हुए है. उन्होंने कहा कि ये अपने आप में शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सम्मान का विषय है. आज समाज का विश्वास हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में बढ़ा है."

अल्फा न्यूमेरिक कोड रोकेगी परीक्षा में गड़बड़ीः बोर्ड चेयरमैन पवन कुमार ने बताया कि बोर्ड ने सभी तैयारी पूरी कर ली है. जैसे पहले अल्फा न्यूमेरिक कोड पेपर में होता था. वो अल्फा न्यूमेरिक कोड ही रहेगा. इसी प्रकार से आंसर शीट (उत्तर पुस्तिका) में भी क्यूआर कोड डाला है, जो डायनामिक है. यदि कोई परीक्षार्थी या परीक्षक किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी करेंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.

