हरियाणा में 25 फरवरी से 10वीं-12वीं की परीक्षाएं, आंसर शीट पर लगाए जाएंगे क्यूआर कोड

हरियाणा में 25 फरवरी से 10वीं-12वीं की परीक्षाएं ( Etv Bharat )

भिवानीः हरियाणा में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 25 फरवरी से होनी है. परीक्षाओं को लेकर शिक्षा बोर्ड ने इस बार कई बदलाव किए हैं. बोर्ड के चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने कहा कि "इस बार बोर्ड परीक्षा के परीक्षा केंद्र बनाते समय ये विशेष ध्यान रखा है कि वो विद्यार्थी को सुलभ और आसानी से उपलब्ध रहे. इसको लेकर ये निर्णय लिया गया है कि विद्यार्थी के स्कूल या गांव से परीक्षा केंद्र ज्यादा से ज्यादा एक या दो किलोमीटर दूर ही होगा. साथ ही इस बार आंसर शीट पर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे." एक साल में बढ़े 56 हजार परीक्षार्थी बढ़ेंः 2026 में हरियाणा में पिछले साल के मुकाबले 56 हजार 468 परीक्षार्थी अधिक बोर्ड परीक्षा देंगे. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं की बात करें तो मार्च 2025 की वार्षिक परीक्षाओं के दौरान 10वीं की 2 लाख 71 हजार 499 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी. वहीं 12वीं की 1 लाख 93 हजार 828 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी. इस बार 10वीं के लिए 2 लाख 78 हजार 334 विद्यार्थी और 12वीं के लिए 2 लाख 43 हजार 461 विद्यार्थी (कुल 5 लाख 21 हजार 795 विद्यार्थी) परीक्षा देंगे. बीते सालों के मुकाबले इस बाद 10वीं कक्षा में 6 हजार 835 विद्यार्थी और 12वीं कक्षा में 49 हजार 633 विद्यार्थी (कुल 56 हजार 468 विद्यार्थी) बढ़े हैं.