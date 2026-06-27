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भिवानी पहुंचे मंत्री राजेश नागर, बोले- "15 जुलाई तक हरियाणा में 4 हजार नए राशन डिपो होंगे अलॉट, वितरण व्यवस्था होगी और बेहतर"

अनाज वितरण व्यवस्था में होगा बड़ा सुधार: बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री राजेश नागर ने कहा कि, "प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाया जा रहा है. 15 जुलाई तक प्रदेश में 4 हजार नए राशन डिपो अलॉट किए जा रहे हैं. प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाद्य आपूर्ति और अनाज वितरण व्यवस्था पहले से अधिक बेहतर और तेज होगी."

भिवानी: भिवानी में हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राजेश नागर ने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की. पंचायत भवन में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों की मौजूदगी में कुल 13 परिवादों की सुनवाई की. इनमें से 10 मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि तीन मामलों में विस्तृत जांच के आदेश दिए गए.

लापरवाही पर एफआईआर और नोटिस के निर्देश: बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक मामले में गर्भवती महिला की डिलीवरी के समय कथित लापरवाही बरतने वाली नर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए. वहीं डाक विभाग के अधिकारियों के सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर मंत्री ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.

एलपीजी वितरण में जल्द मिलेगा लाभ: एलपीजी सिलेंडर वितरण व्यवस्था पर मंत्री ने कहा कि, "देश में एलपीजी सप्लाई व्यवस्था में जल्द सुधार देखने को मिलेगा. जिन जलमार्गों से गैस की आपूर्ति होती थी, वे अब फिर से शुरू हो गए हैं. केंद्र सरकार जल्द निर्णय ले सकती है कि उपभोक्ता 25 दिन से पहले भी नया सिलेंडर बुक करा सकें."

मानसून और कानून व्यवस्था पर भी बोले मंत्री: मानसून की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि, "जलभराव रोकने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं और अधूरे कार्यों को तेजी से पूरा कराया जा रहा है." वहीं, भिवानी के व्यापारी और कांग्रेस विधायक से फिरौती मांगने के मामलों पर उन्होंने कहा कि, "हरियाणा पुलिस सभी मामलों में गंभीरता से कार्रवाई कर रही है. कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और नई शिकायतों पर भी तुरंत कार्रवाई होगी."

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