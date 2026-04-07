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जबलपुर के डॉक्टर्स ने करोड़ों गंवा हासिल की नकली सोने की गिन्नियां, हरियाणा के ठगों का मायाजाल

हरियाणा के शातिर परिवार ने चेकअप के बहाने डॉक्टरों के साथ की ठगी. क्राइम ब्रांच की टीम ने 4 सदस्यों को झांसी से किया गिरफ्तार.

jabalpur doctors cheated
गड़े धन के लालच में पड़े जबलपुर के डॉक्टर्स (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 2:28 PM IST

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Updated : April 7, 2026 at 2:34 PM IST

7 Min Read
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जबलपुर: ठगों ने इस बार गड़े धन के लालच का ऐसा जाल बिछाया कि इसमें शहर के नामी कई डॉक्टर फंस गए. हैरान करने देने वाली इस ठगी की स्क्रिप्ट नहीं बदली बल्कि चेहरे बदलते गए और ठगी की रकम का दायरा बढ़ता गया. इस शातिर ठग गिरोह ने इलाज के बहाने पहुंचकर डॉक्टरों को अपने जाल में उलझा लिया और उन्होंने सस्ते सोने के लालच में करोड़ों की रकम ठगों के हवाले कर दी. असली सोना देकर डील फाइनल करते थे और रकम मिलते ही नकली सोना थमा देते थे.

इस नटवरलाल गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने झांसी से गिरफ्तार कर लिया है और कड़ी पूछताछ जारी है. करोड़ों रुपए कैश के साथ कुछ असली सोना और बड़ी संख्या में नकली सोना जब्त किया है. इस ठग परिवार ने शहर के 3 नामी डॉक्टरों को महंगे होते सोने को सस्ते में खरीदने का झांसा दिया था. सिलसिलेवार आपको बताते हैं कैसे शातिर ठगों ने डॉक्टरों को निशाने पर लिया.

नकली सोने की गिन्नियां देकर ठगों ने डेढ़ करोड़ से ज्यादा हड़पे (ETV Bharat)

एक अप्रैल को 10 लाख की पहली ठगी की शिकायत, 7 किलो सोने की हुई थी डील

अप्रैल फूल वाला दिन यानि 1 अप्रैल को डॉक्टर ने खुद के साथ हुई ठगी की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. इस शिकायत में बताया कि उसे एक व्यक्ति इलाज कराने के बहाने मिला. जिसने अपना नाम सोनू प्रजापति बताते हुए बातों ही बातों में झांसा दिया और बताया कि उसे गड़ा हुआ धन मिला है. वह मजदूर आदमी है. जब उसने सोना दिखाने की बात कही तो सोनू उन्हें 8 मार्च को असली 5 नग सोने की गिन्नियां देकर एडवांस में 1 लाख रूपये लेकर चला गया.

सुनार से इस सोने को चेक कराने पर सोना 75 प्रतिशत शुद्ध पाया गया. फिर अगले दिन सोनू अपने पिता के साथ आया और 12 लाख रुपए प्रति किलो के भाव से सौदा तय कर लिया. सोनू प्रजापति द्वारा उसे कटनी बस स्टैंड में बुलाकर 7 किलो सोना 12 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिया था, जिस पर उसने 9 लाख रुपए से भरा बैग दिया. शेष रुपए 3 महीने में देने का वादा किया गया. ठगों ने उसे 7 किलो नकली सोने की गिन्नियां देकर उसके साथ 10 लाख रुपए की घोखाधड़ी की गई.

buried money fraud jabalpur
दिल्ली से खरीदकर लाते थे नकली सोने की गिन्नियां (ETV Bharat)

3 अप्रैल को 50 लाख की ठगी की शिकायत, 5 किलो सोने की हुई थी डील

3 अप्रैल को दूसरे डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. सोनू प्रजापति इस बार वीरेन्द्र राठौर बना. इस शिकायत में बताया कि वीरेन्द्र राठौर इलाज कराने के बहाने उसके पास आया था. इसके बाद फिर अगले ही दिन अपने पिता, मां और भाई के साथ आकर मिला. वीरेंद्र ने यह बताया कि मैं बाहरी व्यक्ति हूंं और मजदूरी करता हूं. खुदाई के दौरान भेड़ाघाट क्षेत्र में मुझे गड़ा हुआ धन मिला है और यह सोना लेकर में बाहर नहीं जा सकता हूं. पकड़ा जाऊंगा कहते हुए मुझे बातों में फंसा लिया.

इसके बाद जब सेंपल दिखाने की बात हुई तो 4 दिन बाद वीरेन्द्र और उसका पिता असली सोने की कुछ गिन्नियां देकर गए. जिन्हें सुनार से चेक कराने पर असली निकली. इसके बाद मैंने लालच में आकर 12 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से 5 किलो सोना का सौदा किया. 5 किलो सोना मिलते ही मैंने 50 लाख रुपए नगद दे दिए. सोनू उर्फ वीरेन्द्र एवं पिता पन्नालाल और मां रामादेवी तथा भाई धर्मेन्द्र ने साथ मिलकर उसके साथ असली सोना देने के नाम पर नकली सोना देकर 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है.

Fraud fake gold coins
पुलिस ने जब्त किए 1 करोड़ 55 लाख नगद (ETV Bharat)

4 अप्रैल को 1 करोड़ की ठगी की शिकायत, 12 किलो सोने की हुई थी डील

4 अप्रैल को तीसरे डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत में डॉक्टर ने बताया कि वीरेन्द्र राठौर, पन्नालाल, रामादेवी और धर्मेन्द्र ने एक व्यक्ति का इलाज कराने के बहाने से आकर मिले और बातों में उलझाकर गड़ा धन यानि सोना का लालच दिया. असली सोने की गिन्नियां दीं. सोना असली होने पर 12 मार्च 2026 को 12 किलोग्राम सोने की डील फाइनल हुई और उन्हें नकली सोने के बिस्किट दिए गए. इसके लिए नगद 1 करोड़ रुपए ठगों को दिए.

एक साथ एक जैसी वारदातों से पुलिस के भी उड़े होश

पुलिस में एक के बाद एक ठगी के एक से तीन मामले सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए. मामला लाखों का नहीं करोड़ों के कैश का था. इन सभी प्रकरण में थाना क्राईम ब्रांच ने धारा 318 (4) 3(5) बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. इसके बाद एसपी संपत उपाध्याय ने घटित हुई घटनाओं को गंभीरता से लेते हुये आरोपियों की पतासाजी कर शीघ्र गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए. काईम ब्रांच की स्पेशल टीम का गठन कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया.

Haryana thug family cheated doctors
हरियाणा के रहने वाले एक ही परिवार के हैं सभी ठग (ETV Bharat)

ठगों की लोकेशन मिली झांसी

एसपी संपत उपाध्याय ने बताया कि "एक जैसे ठगी के मामले होने से ये तो तय था कि यह किसी एक ही गिरोह का काम है. क्राइम ब्रांच की टीम और पीड़ितों से पूछताछ के बाद पूरी जांच की गई. इसके बाद टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की लोकेशन पता की. इन सभी की लोकेशन उत्तर प्रदेश के झांसी में मिली. इसके बाद तत्काल एक टीम को रवाना किया गया.

टीम ने पतासाजी कर 60 वर्षीय पन्नालाल राठौर पिता गंगाराम राठौर, 34 वर्षीय धर्मेन्द्र पिता पन्नालाल राठौर, 30 वर्षीय वीरेन्द्र पिता पन्नालाल राठौर और 52 वर्षीय रामादेवी पति पन्नालाल को हिरासत में ले लिया. ये सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं. पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये लोग छज्जूमल रोड थाना आदर्शनगर बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद (हरियाणा) के रहने वाले हैं."

1 करोड़ 55 लाख नगद, 84 ग्राम असली सोना और 20 किलो नकली सोना जब्त

एसपी संपत उपाध्याय ने बताया कि "इन सभी को रिमांड पर लेकर कड़ी पूछताछ की गई. इस पर चारों ठगों ने एकसाथ ठगी करना स्वीकार करते हुए बताया कि पनागर में किराये का मकान लेकर रह रहे थे. जहां ठगी कर प्राप्त रूपयों को छिपाकर रखना बताया. आरोपियों की निशादेही पर पनागर स्थित किराये के मकान की तलाशी लेते हुये 1 करोड़ 55 लाख रुपए नगद, 84 ग्राम असली सोने की गिन्नियांं और 20 किलो नकली गिन्नियों तथा 11 नग मोबाइल जब्त कर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया. नकली सोने की गिन्नियां दिल्सी से खरीदकर लाते थे. इन सभी से पूछताछ चल रही है कि इसके पहले इस गिरोह ने और कितने लोगों को ठगा है."

एसपी ने की अपील-लालच में नहीं पड़ें लोग

एसपी संपत उपाध्याय ने लोगों से लालच में नहीं पड़ने की अपील की है. उन्होंने कहा कि "लालच एक बुरा मनोभाव होता है, जिसके शिकंजे में कोई भी आ सकता है. लोगों को गड़ा धन मिलना और जानकारी फैलने पर सरकार द्वारा सोना जब्त कर लेगी कि कहानी बनाते हुए पहले भी इस प्रकार की कई बार ठगी की वारदातों को अंजाम दिया गया है. इस बार ठगों ने डॉक्टरों को अपना निशाना बनाया है. जिसमें उन्होंने असली सोना दिखाते हुए नकली सोना बेच दिया. ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरुरत है."

Last Updated : April 7, 2026 at 2:34 PM IST

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