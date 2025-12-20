ETV Bharat / state

हरियाणा टीईटी 2025 संभावित रूप से 17-18 जनवरी को आयोजित, बोर्ड अध्यक्ष ने दी जानकारी

भिवानी: हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 को 17 और 18 जनवरी को आयोजित किए जाने की संभावना है. बोर्ड ने इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय को प्रस्ताव भेज दिया है. बोर्ड की तैयारी पूरी है.अनुमति मिलते ही अंतिम तैयारी शुरू कर दी जाएगी.

बोर्ड अध्यक्ष ने दी जानकारी: HSEB चेयरमैन प्रो. डॉ. पवन कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, "हर वर्ष HTET न्यायालय के आदेशों के अनुसार आयोजित की जाती है, लेकिन 2024 की परीक्षा में देरी के कारण 2025 का HTET भी विलंबित हो रहा है. फरवरी में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, इसलिए पहले ही HTET आयोजित कराना जरूरी है."

हरियाणा टीईटी 2025 संभावित रूप से 17-18 जनवरी को आयोजित (ETV Bharat)

आगामी HTET की तैयारी: डॉ. पवन कुमार ने आगे बताया कि, "निदेशालय से अनुमति मिलते ही HTET 2025 की अंतिम तैयारी शुरू कर दी जाएगी. इस परीक्षा का समयपूर्व आयोजन सुनिश्चित करेगा कि फरवरी में बोर्ड परीक्षाओं के साथ किसी प्रकार का टकराव न हो. HTET 2025 को समय पर आयोजित करने का लक्ष्य है, ताकि सभी अभ्यर्थी अपनी पात्रता परीक्षा पूरी कर सकें और शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में बाधा न आए."