हरियाणा में मार्च में ही जून जैसी गर्मी, पारा 35 पार, 19 मार्च के बाद बदल सकता है मौसम

हरियाणा में मार्च में ही जून जैसी गर्मी ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने तेज तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. प्रदेश के अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जो सामान्य से काफी ज्यादा है. मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान हिसार में 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 8.8 डिग्री अधिक है. वहीं यमुनानगर में न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 7.5 डिग्री ज्यादा रहा. मार्च के पहले हफ्ते में ही इस तरह की गर्मी ने लोगों को हैरान कर दिया है. दिन-रात दोनों समय बढ़ा तापमान: मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस समय हरियाणा में दिन और रात दोनों का तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है. इसका कारण वातावरण में लगातार गर्म हवा का प्रभाव और मौसम प्रणाली में बदलाव माना जा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगा. बीच-बीच में बादलों की आवाजाही भी देखने को मिल सकती है, जिससे तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव संभव है. दो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना: मौसम विभाग के अनुसार 11 मार्च और 14 मार्च के आसपास दो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है. हालांकि इनका प्रभाव ज्यादा मजबूत नहीं होगा. विशेषज्ञों का कहना है कि इन पश्चिमी विक्षोभों का असर मुख्य रूप से उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा. हरियाणा में इनके कारण केवल बादलों की आवाजाही और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है. फिलहाल प्रदेश में किसी बड़े वर्षा तंत्र की संभावना नहीं जताई गई है.