ETV Bharat / state

हरियाणा में मार्च की शुरुआत में गर्मी ने दिखाया अपना तेवर, 3 शहरों में तापमान 35°C पार, सोनीपत-फरीदाबाद में छाई घनी धुंध

हरियाणा में गर्मी तेजी से बढ़ रही है. वहीं, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ में तापमान 35°C पार चला गया है.

HARYANA WEATHER UPDATE
मार्च की शुरुआत में गर्मी ने दिखाया अपना तेवर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 7, 2026 at 10:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़:हरियाणा में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने तेज रफ्तार पकड़ ली है. प्रदेश के कई इलाकों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कम से कम तीन शहरों में पारा 35°C या उससे अधिक दर्ज किया गया है. हिसार इस समय प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 35.5°C रिकॉर्ड किया गया. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मार्च के शुरुआती दिनों में ही इस तरह का तापमान सामान्य से काफी अधिक है.

तीन शहरों में 35°C के पार पहुंचा पारा: शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रहा. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार हिसार में 35.5°C, भिवानी में 35.0°C और महेंद्रगढ़ में 35.0°C अधिकतम तापमान दर्ज किया गया. इसके अलावा करनाल, रोहतक, गुरुग्राम और अंबाला जैसे शहरों में भी तापमान 31 से 34 डिग्री के बीच बना रहा. दिन में तेज धूप और शुष्क हवाओं के कारण दोपहर के समय लोगों को गर्मी का ज्यादा अहसास हुआ और कई जगहों पर लोग धूप से बचते नजर आए.

दिन के तापमान में 7°C तक बढ़ोतरी: मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले लगभग 0.6°C की बढ़ोतरी दर्ज की गई. यह तापमान सामान्य से करीब 7°C अधिक रहा, जो इस मौसम के हिसाब से असामान्य माना जा रहा है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इसी तरह तापमान बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में गर्मी का असर और ज्यादा महसूस हो सकता है.

रातों में भी कम नहीं हो रही गर्माहट: सिर्फ दिन ही नहीं, बल्कि रात का तापमान भी सामान्य से अधिक बना हुआ है. प्रदेश के पांच शहरों में न्यूनतम तापमान 17°C से ऊपर दर्ज किया गया है. इनमें अंबाला, नारनौल, भिवानी, पलवल और यमुनानगर शामिल हैं. हालांकि औसत न्यूनतम तापमान में पिछले दिन की तुलना में करीब 0.3°C की हल्की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन यह अभी भी सामान्य से लगभग 4.9°C ज्यादा बना हुआ है.

सोनीपत-फरीदाबाद में छाई घनी धुंध: इस बीच सोनीपत और फरीदाबाद में शुक्रवार सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदल गया. दोनों शहरों में घनी धुंध छा गई, जिससे विजिबिलिटी लगभग जीरो हो गई. सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और कई जगह वाहनों की रफ्तार धीमी करनी पड़ी. मौसम विभाग के अनुसार सुबह के समय तापमान और नमी के कारण यह धुंध बनी.

आने वाले दिनों में और बढ़ेगा तापमान: मौसम विभाग का अनुमान है कि फिलहाल अगले कुछ दिनों तक तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी जारी रह सकती है. दिन में तेज धूप और सूखी हवाओं के कारण गर्मी का असर और बढ़ने की संभावना है. ऐसे में विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है.

ये भी पढ़ें:मार्च में ही झुलसने लगा हरियाणा, गुरुग्राम 35°C पार, कई शहरों में बढ़ा तापमान, हीटवेव के संकेत

TAGGED:

HARYANA TEMPERATURE 35 DEGREE
HARYANA WEATHER TODAY
HARYANA HEAT WAVE
HARYANA KA MOUSAM
HARYANA WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.