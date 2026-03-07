ETV Bharat / state

हरियाणा में मार्च की शुरुआत में गर्मी ने दिखाया अपना तेवर, 3 शहरों में तापमान 35°C पार, सोनीपत-फरीदाबाद में छाई घनी धुंध

चंडीगढ़:हरियाणा में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने तेज रफ्तार पकड़ ली है. प्रदेश के कई इलाकों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कम से कम तीन शहरों में पारा 35°C या उससे अधिक दर्ज किया गया है. हिसार इस समय प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 35.5°C रिकॉर्ड किया गया. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मार्च के शुरुआती दिनों में ही इस तरह का तापमान सामान्य से काफी अधिक है. तीन शहरों में 35°C के पार पहुंचा पारा: शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रहा. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार हिसार में 35.5°C, भिवानी में 35.0°C और महेंद्रगढ़ में 35.0°C अधिकतम तापमान दर्ज किया गया. इसके अलावा करनाल, रोहतक, गुरुग्राम और अंबाला जैसे शहरों में भी तापमान 31 से 34 डिग्री के बीच बना रहा. दिन में तेज धूप और शुष्क हवाओं के कारण दोपहर के समय लोगों को गर्मी का ज्यादा अहसास हुआ और कई जगहों पर लोग धूप से बचते नजर आए. दिन के तापमान में 7°C तक बढ़ोतरी: मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले लगभग 0.6°C की बढ़ोतरी दर्ज की गई. यह तापमान सामान्य से करीब 7°C अधिक रहा, जो इस मौसम के हिसाब से असामान्य माना जा रहा है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इसी तरह तापमान बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में गर्मी का असर और ज्यादा महसूस हो सकता है.