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जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा का डंका, गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास, पानीपत के शौर्य का जोरदार स्वागत

पानीपत के शौर्य ने नेशनल एथलेटिक्स में रचा इतिहास ( ETV Bharat )

पानीपत: प्रतिभा, मेहनत और हौसले के दम पर पानीपत के गांव बबैल के 16 वर्षीय खिलाड़ी शौर्य ग्रोवर ने राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का नाम रोशन किया है. चेन्नई में आयोजित 41वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप-2026 में शौर्य ने 600 मीटर दौड़ और मेडली रिले में दो स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया. खास बात यह रही कि उन्होंने 600 मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड कायम किया, वहीं हरियाणा की टीम ने मेडली रिले में भी सात साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया.

मेडली रिले में भी सात साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा: 600 मीटर दौड़ में शौर्य ने 1 मिनट 17.63 सेकंड का समय निकालकर पिछला रिकॉर्ड ध्वस्त किया. इससे पहले यह रिकॉर्ड 1 मिनट 18.48 सेकंड का था. वहीं मेडली रिले में हरियाणा की टीम ने वर्ष 2017 से चले आ रहे रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया. इस प्रतियोगिता में देश के करीब 21 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया था.

4-5 साल के अभ्यास का परिणामः शौर्य ने बताया कि "वह पिछले चार-पांच वर्षों से लगातार एथलेटिक्स का अभ्यास कर रहे हैं. वह रोजाना सुबह, दोपहर और शाम तीन सत्रों में प्रैक्टिस करते हैं. उनकी इस सफलता के पीछे परिवार का विशेष सहयोग रहा है." उन्होंने बताया कि "माता, चाचा और परिवार के अन्य सदस्यों ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया है. अब उनका लक्ष्य एशिया और विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीतना है. अगले वर्ष वह अंडर-18 आयु वर्ग में प्रवेश करेंगे."