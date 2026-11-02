जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा का डंका, गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास, पानीपत के शौर्य का जोरदार स्वागत
Junior National Athletics Championships: पानीपत के शौर्य ने नेशनल एथलेटिक्स में इतिहास रचते हुए दो गोल्ड के साथ नया रिकॉर्ड बनाया.
Published : November 2, 2026 at 5:57 PM IST
पानीपत: प्रतिभा, मेहनत और हौसले के दम पर पानीपत के गांव बबैल के 16 वर्षीय खिलाड़ी शौर्य ग्रोवर ने राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का नाम रोशन किया है. चेन्नई में आयोजित 41वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप-2026 में शौर्य ने 600 मीटर दौड़ और मेडली रिले में दो स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया. खास बात यह रही कि उन्होंने 600 मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड कायम किया, वहीं हरियाणा की टीम ने मेडली रिले में भी सात साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया.
मेडली रिले में भी सात साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा: 600 मीटर दौड़ में शौर्य ने 1 मिनट 17.63 सेकंड का समय निकालकर पिछला रिकॉर्ड ध्वस्त किया. इससे पहले यह रिकॉर्ड 1 मिनट 18.48 सेकंड का था. वहीं मेडली रिले में हरियाणा की टीम ने वर्ष 2017 से चले आ रहे रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया. इस प्रतियोगिता में देश के करीब 21 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया था.
4-5 साल के अभ्यास का परिणामः शौर्य ने बताया कि "वह पिछले चार-पांच वर्षों से लगातार एथलेटिक्स का अभ्यास कर रहे हैं. वह रोजाना सुबह, दोपहर और शाम तीन सत्रों में प्रैक्टिस करते हैं. उनकी इस सफलता के पीछे परिवार का विशेष सहयोग रहा है." उन्होंने बताया कि "माता, चाचा और परिवार के अन्य सदस्यों ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया है. अब उनका लक्ष्य एशिया और विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीतना है. अगले वर्ष वह अंडर-18 आयु वर्ग में प्रवेश करेंगे."
बचपन में पिता की हो गई थी मौतः शौर्य के चाचा गुरमीत ने बताया कि शौर्य का जीवन संघर्षों से भरा रहा है. जब वह मात्र दो-तीन वर्ष का था, तभी उसके पिता का निधन हो गया था. आर्थिक रूप से कमजोर परिवार ने तमाम मुश्किलों के बावजूद उसकी खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाया. शौर्य बचपन से ही मेहनत कर रहा है. जैसे ही उसके दो गोल्ड मेडल जीतने की खबर गांव पहुंची, पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई. ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों के साथ उसका भव्य स्वागत किया.
शौर्य को मिला 31 हजार रुपये का नकद पुरस्कारः इस उपलब्धि पर एक दवा कंपनी की ओर से शौर्य को 31 हजार रुपये की नकद राशि देकर सम्मानित किया गया. संस्था ने भविष्य में उसकी डाइट और खेल संबंधी जरूरतों में हरसंभव सहयोग देने का भरोसा भी दिलाया. शौर्य ने बताया कि फिलहाल उन्हें सरकार की ओर से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है. ऐसे में खेल प्रेमियों और संस्थाओं का सहयोग उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है.
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सपना देश के लिए अंतरराष्ट्रीय पदक जीतनाः पिता का साया बचपन में उठने के बावजूद आर्थिक संघर्षों से जूझते हुए शौर्य ग्रोवर ने अपनी मेहनत और लगन से राष्ट्रीय स्तर पर दो गोल्ड मेडल जीतकर नया इतिहास रच दिया. अब शौर्य का सपना अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीतना है. उनकी उपलब्धि ने यह साबित कर दिया कि प्रतिभा को सही मार्गदर्शन और सहयोग मिले तो छोटे गांवों से भी अंतरराष्ट्रीय सितारे निकल सकते हैं.