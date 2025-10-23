ETV Bharat / state

हरियाणा के शिक्षक हाईकोर्ट की शरण में, पुरानी पेंशन योजना बहाली पर सरकार को नोटिस

हरियाणा के शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

Haryana teachers approach High Court
हरियाणा के शिक्षक हाईकोर्ट की शरण में (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 23, 2025 at 10:51 AM IST

पंचकूला: हरियाणा सरकार के शिक्षक पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए हैं. जहीद हुसैन और अन्य शिक्षकों ने राज्य सरकार के खिलाफ याचिका दायर करते हुए हाईकोर्ट से मामले में आदेश जारी करने की मांग की है, ताकि उन्हें नई अंशदायी पेंशन योजना के बजाय पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा सके.

विज्ञापन पहले जारी होने का तर्क: मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील मजलिश खान ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं को जेबीटी और पीआरटी पदों पर विज्ञापन संख्या 01/2005 के तहत नियुक्त किया गया था, यह विज्ञापन 28 अक्टूबर 2005 से पहले प्रकाशित बताया गया. लेकिन हरियाणा सरकार ने 28 अक्टूबर 2005 को अधिसूचना जारी कर प्रावधान किया कि जो कर्मचारी एक जनवरी 2006 या उसके बाद सेवा में आएंगे, उन्हें नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत रखा जाएगा. याचिकाकर्ताओं की दलील है कि उनसे संबंधी विज्ञापन प्रावधान संबंधी अधिसूचना से पहले का है. नतीजतन वे ओपीएस के लिए पात्र हैं.

ओपीएस के लिए कई मामलों का हवाला:वकील मजलिश खान ने अपनी दलीलों/तर्कों के समर्थन में वित्त विभाग के 8 मई 2023 के कार्यालय ज्ञापन का हवाला दिया. इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जिन पदों के लिए विज्ञापन 28 अक्टूबर 2005 या उससे पहले जारी हुए, उन कर्मचारियों को ओपीएस के तहत कवर किया जाएगा. साथ ही कई अन्य समान मामलों का उल्लेख किया गया, जिसमें हाईकोर्ट ने ओपीएस का लाभ देने का आदेश दिया था. याचिका में केंद्र सरकार के 17 फरवरी 2020 के ज्ञापन का भी हवाला दिया गया है, जिसमें स्पष्टीकरण दिया गया था कि जो केंद्रीय कर्मचारी ओपीएस लागू होने से पहले विज्ञापित पदों के लिए चयनित हुए और बाद में ज्वाइन किए, वे भी ओपीएस के दायरे में आएंगे. दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नीति को सही ठहराया था.

समानता के आधार पर ओपीएस की मांग: याचिकाकर्ताओं ने समानता के आधार पर भी उन्हें ओपीएस का लाभ देने की मांग की है. उनका कहना है कि विभाग ने 1 सितंबर 2025 को कुछ समान शिक्षकों को ओपीएस का लाभ देने का आदेश जारी किया था.

शिक्षा विभाग व राज्य सरकार को नोटिस:दायर याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 19, 21 और 300-ए सहित पंजाब सिविल सेवा नियमों का हवाला दिया गया है. इसमें कहा गया है कि राज्य कर्मचारियों को समान अवसर और पेंशन अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता. याची के वकील की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग को 31 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब दायर करने का आदेश दिया है.

