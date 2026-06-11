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हरियाणा में "कॉकरोच की मां" सस्पेंड, जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन में शामिल हुई थी गेस्ट टीचर सुलेखा दलाल

दिल्ली में CJP के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कुछ दिन बाद हरियाणा की टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है.

Haryana teacher Sulekha Dalal suspended days after joining CJP protest in Delhi
हरियाणा में "कॉकरोच की मां" सस्पेंड (ANI)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 11, 2026 at 11:03 PM IST

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रोहतक : हरियाणा के रोहतक के एक सरकारी स्कूल की गेस्ट टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है. उन्हें पिछले हफ़्ते दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कुछ दिन बाद सस्पेंड किया गया. रोहतक के ज़िला एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ़िसर ने बुधवार को टीचर सुलेखा दलाल को 8 जून से सस्पेंड करने का आदेश जारी किया. हालांकि, आदेश में उनके सस्पेंशन की वजह नहीं बताई गई है.

कॉकरोच की मां वाला वीडियो हुआ था वायरल : आदेश के मुताबिक, सस्पेंशन के दौरान रोहतक ब्लॉक एजुकेशन ऑफ़िसर का ऑफ़िस सुलेखा दलाल का हेडक्वार्टर होगा और वो बिना पहले से इजाज़त लिए इसे नहीं छोड़ सकतीं. खास बात यह है कि जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध प्रदर्शन के दौरान सुलेखा दलाल का बोलते हुए एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था. वायरल वीडियो क्लिप में दलाल ने कहा, "यह एक लड़ाई है. इस बार यह 'करो या मरो' की लड़ाई है. अब "कॉकरोच की मां" मैदान में उतर चुकी है. हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं. हम अपने बच्चों के साथ हैं. एक मां पूरे देश की मां होती है."

"सस्पेंड करने की वजह बतानी थी" : जब उनसे उनके सस्पेंशन के बारे में पूछा गया, तो सुलेखा दलाल ने कहा कि उन्हें इसकी वजह नहीं पता. उन्होंने कहा, "मैं पिछले कई सालों से काम कर रही हूं. मुझे नहीं पता था कि वहां (विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए) नहीं जा सकते. मुझे लगता है कि कम से कम मुझे सस्पेंड करने से पहले इसकी वजह बताई जानी चाहिए थी." टीचर ने बताया कि उनके ग्रेजुएट बेटे ने एक भर्ती परीक्षा दी थी जिसमें कथित तौर पर गड़बड़ियां हुई थीं. उन्होंने कहा, "इसलिए, मेरा बेटा और एक अभिभावक के तौर पर मैं भी इससे प्रभावित हूं." उन्होंने आगे कहा, "मैं वहां (विरोध प्रदर्शन में) सिर्फ़ एक चिंतित मां के तौर पर गई थी. मैंने एक मां का दर्द बयां किया. मैं किसी पार्टी या ग्रुप से जुड़ी हुई नहीं हूं और ना ही मैं किसी के साथ जुड़ने के लिए गई थी."

6 जून को हुआ था CJP का विरोध-प्रदर्शन : हरियाणा में गेस्ट टीचर सरकार द्वारा रेगुलर टीचरों की कमी या अस्थायी खाली जगहों को भरने के लिए रखे गए कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले टीचर होते हैं. CJP ने 6 जून को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया. इसमें देश के अलग-अलग हिस्सों से छात्र और युवा शामिल हुए. उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. हाल के हफ़्तों में, परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर सोशल मीडिया कैंपेन के ज़रिए इस ग्रुप को काफ़ी पहचान मिली है. इसने खुद को युवाओं के नेतृत्व वाले ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के तौर पर पेश किया है जो शिक्षा क्षेत्र में सुधार की वकालत करता है.

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