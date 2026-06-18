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हरियाणा के 3 जिलों में नहीं होगी एचटेट परीक्षा, बोर्ड चेयरमैन शंकर लाल धूपड़ ने बताई बड़ी वजह

भिवानी : हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटेट) की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है. परीक्षा की तारीखों को लेकर पिछले कुछ समय से चल रहा संशय अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया है. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ ने स्पष्ट कर दिया है कि एचटेट की परीक्षा अपने तय शेड्यूल के अनुसार आगामी 4 और 5 जुलाई को ही आयोजित की जाएगी. वहीं हरियाणा के 3 जिलों में परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी.

दो सत्रों में आयोजित होगी परीक्षा : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन शंकर लाल धूपड़ ने बताया कि इस बार प्रदेश भर में तीनों लेवल की परीक्षा में कुल 2 लाख 33 हजार 294 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे. बोर्ड ने परीक्षा को नकल रहित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं. बोर्ड अध्यक्ष ने परीक्षा के समय और स्तर के जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी जिसमें सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक परीक्षा संचालित होगी.

हरियाणा के 3 जिलों में नहीं होगी एचटेट परीक्षा (ETV Bharat)

एक लाख 19 हजार 141 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा : बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि 4 जुलाई को दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक लेवल-3 पीजीटी की परीक्षा होगी और 5 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक लेवल-2 टीजीटी और दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक लेवल-1 पीआरटी की परीक्षा होगी. उन्होंने बताया कि लेवल-1 की परीक्षा के लिए प्रदेश भर में कुल 139 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 41 हजार 62 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे. लेवल-2 में सर्वाधिक आवेदक हैं. कुल एक लाख 19 हजार 141 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे, जिनके लिए सबसे ज्यादा 383 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं. वही लेवल-3 की परीक्षा के लिए 238 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 73 हजार 91 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे.