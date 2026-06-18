हरियाणा के 3 जिलों में नहीं होगी एचटेट परीक्षा, बोर्ड चेयरमैन शंकर लाल धूपड़ ने बताई बड़ी वजह
हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 4 और 5 जुलाई को ही होगी. बोर्ड चेयरमैन शंकर लाल धूपड़ ने कहा कि 3 जिलों में परीक्षा नहीं होगी.
Published : June 18, 2026 at 8:07 PM IST|
Updated : June 18, 2026 at 8:18 PM IST
भिवानी : हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटेट) की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है. परीक्षा की तारीखों को लेकर पिछले कुछ समय से चल रहा संशय अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया है. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ ने स्पष्ट कर दिया है कि एचटेट की परीक्षा अपने तय शेड्यूल के अनुसार आगामी 4 और 5 जुलाई को ही आयोजित की जाएगी. वहीं हरियाणा के 3 जिलों में परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी.
दो सत्रों में आयोजित होगी परीक्षा : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन शंकर लाल धूपड़ ने बताया कि इस बार प्रदेश भर में तीनों लेवल की परीक्षा में कुल 2 लाख 33 हजार 294 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे. बोर्ड ने परीक्षा को नकल रहित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं. बोर्ड अध्यक्ष ने परीक्षा के समय और स्तर के जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी जिसमें सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक परीक्षा संचालित होगी.
एक लाख 19 हजार 141 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा : बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि 4 जुलाई को दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक लेवल-3 पीजीटी की परीक्षा होगी और 5 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक लेवल-2 टीजीटी और दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक लेवल-1 पीआरटी की परीक्षा होगी. उन्होंने बताया कि लेवल-1 की परीक्षा के लिए प्रदेश भर में कुल 139 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 41 हजार 62 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे. लेवल-2 में सर्वाधिक आवेदक हैं. कुल एक लाख 19 हजार 141 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे, जिनके लिए सबसे ज्यादा 383 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं. वही लेवल-3 की परीक्षा के लिए 238 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 73 हजार 91 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे.
तीन जिलों में नहीं बनाए गए केंद्र : बोर्ड अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ ने एक और महत्वपूर्ण प्रशासनिक जानकारी देते हुए बताया कि सूबे के तीन जिलों करनाल, कुरुक्षेत्र और पंचकूला में एचटेट के परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि इन तीनों जिलों में उन्हीं तारीखों के आसपास एडीए की परीक्षा का आयोजन होना है. प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिहाज से बोर्ड ने ये फैसला लिया है. इन तीन जिलों के अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए उनके पास के नजदीकी जिलों में जाना होगा. उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे. परीक्षा केंद्रों पर जैमर, बायोमेट्रिक हाजिरी और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके. अभ्यर्थियों को समय से केंद्र पर पहुंचने और गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.
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