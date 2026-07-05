ETV Bharat / state

आज HTET एग्जाम का दूसरा दिन, 1.60 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल, लेवल-3 परीक्षा में कई जगह हुआ विवाद

चंडीगढ़/भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) की ओर से रविवार को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET) के लेवल-1 (PRT) और लेवल-2 (TGT) की परीक्षा आयोजित की जा रही है. शनिवार को लेवल-3 (PGT) की परीक्षा संपन्न हुई, लेकिन कई जिलों में प्रश्नपत्र और परीक्षा व्यवस्था को लेकर विवाद सामने आए. ऐसे में आज होने वाली दोनों परीक्षाओं पर बोर्ड और प्रशासन की विशेष नजर रहेगी.

आज 1.60 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा: रविवार को सुबह के सत्र में लेवल-2 (TGT) की परीक्षा होगी. इसमें प्रदेशभर के 383 परीक्षा केंद्रों पर 1,19,141 अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी. इसके बाद दोपहर के सत्र में लेवल-1 (PRT) की परीक्षा आयोजित होगी. यह परीक्षा 139 केंद्रों पर होगी, जिसमें 41,062 अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा का समय दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित किया गया है.

2 घंटे 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने और किसी भी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग न करने की सलाह दी है.

लेवल-3 परीक्षा के बाद कई जिलों में उठा विवाद: शनिवार को हरियाणा के 19 जिलों में HTET लेवल-3 (PGT) परीक्षा आयोजित हुई. परीक्षा के बाद रेवाड़ी के सूरज स्कूल परीक्षा केंद्र पर प्रश्नपत्र और ओएमआर शीट के सीरियल नंबर मेल नहीं खाने का मामला सामने आया. इसको लेकर परीक्षार्थियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. काफी देर तक हंगामा चलने के बाद परीक्षा केंद्र प्रशासन ने प्रभावित अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया. कुल 524 अभ्यर्थियों में से 22 परीक्षार्थियों की शाम करीब 5:30 बजे दोबारा परीक्षा शुरू कराई गई, जो रात 8 बजे तक चली.

सिरसा और सोनीपत में भी परीक्षार्थियों ने लगाए आरोप: सिरसा में एक अभ्यर्थी ने आरोप लगाया कि उसे प्रश्नपत्र करीब 15 मिनट देरी से मिला, लेकिन अतिरिक्त समय नहीं दिया गया. इससे उसे जल्दबाजी में परीक्षा पूरी करनी पड़ी. वहीं सोनीपत की परीक्षार्थी पूनम ने हिंदी विषय के कुछ प्रश्नों में वाक्य अधूरे या त्रुटिपूर्ण होने की शिकायत की. दूसरी ओर भिवानी के गांव जाटू लोहारी निवासी अभ्यर्थी दीपक ने दावा किया कि प्रश्नपत्र के तीन से चार सवालों में गलतियां थीं. सिरसा के ही एक अन्य अभ्यर्थी ने प्रश्नपत्र पर सील नहीं होने का आरोप भी लगाया.