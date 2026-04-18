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हरियाणा सुपर 100 लेवल 2 की परीक्षा 19 अप्रैल से होगी शुरू, जानिए कौन से जिले की कब है परीक्षा ?

करनालः हरियाणा सरकार और विद्यालय शिक्षा निदेशालय के द्वारा मेधावी छात्रों के लिए एक विशेष सुपर 100 योजना चलाई हुई है जिसमें मेधावी छात्र इसमें दाखिला लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देते हैं और उसके बाद वह बिना खर्चे के NIT, IIT और NEET जैसे बड़े कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं तो इसके लिए विभाग के द्वारा लेवल 2 की परीक्षा आयोजित की जा रही है तो आईए जानते हैं कि कौन से जिले के विद्यार्थी का किस दिन लेवल 2 का एग्जाम होगा.

छात्र प्रशिक्षण लेकर उच्च संस्थानों में ले सकते है दाखिला: जिला शिक्षा अधिकारी विनोद कौशिक ने बताया कि हरियाणा सुपर 100 कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा निदेशालय के द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है जिसमें सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थी यहां पर फ्री में कोचिंग लेकर IIT, NIT और NEET जैसे बड़े संस्थान में दाखिला प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत यहां पर पढ़ने वाले सभी बच्चों को निशुल्क कोचिंग दी जाती है और रहने का भी प्रबंध किया जाता है. उन्होंने बताया कि जो ग्रामीण परिवेश के गरीब घरों के बच्चे हैं उनके लिए यह एक अच्छा प्लेटफार्म है जो अपना अच्छा प्रदर्शन करके इसमें दाखिला ले सकते हैं और बड़े किसी संस्थान में आगे की पढ़ाई कर सकते हैं और अपने जिले और प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं. यहां पर फ्री में कोचिंग के साथ-साथ निशुल्क आवासीय व्यवस्था की जाती है और अध्ययन सामग्री एवम् विशेषज्ञ का मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है. इसमें दो स्तर पर परीक्षा आयोजित की जाती है. एक स्तर की परीक्षा पहले ही हो चुकी है जिन लोगों ने लेवल 1 की परीक्षा पास कर लिया है अब उनके लिए लेवल 2 की परीक्षा आयोजित हो रही है.

कुरुक्षेत्र सुपर 100 कैंपस में 19 से 27 अप्रैल तक आयोजित होगी परीक्षा: जिला शिक्षा अधिकारी विनोद कौशिक ने बताया कि सुपर 100 कैंपस मुख्यालय कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग पर स्थित गांव बारना में बनाया हुआ है. इसलिए सुपर 100 की लेवल 2 की परीक्षा वहीं पर आयोजित की जाएगी. 19 से 21 अप्रैल तक पहले बैच में रेवाड़ी, भिवानी, हिसार , फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, पलवल और नूंह मेवात जिले के विद्यार्थियों का पेपर होगा। वहीं दूसरे बैच में 22 से 24 अप्रैल तक पानीपत, जींद, सिरसा, सोनीपत, रोहतक, फतेहाबाद और झज्जर जिले के विद्यार्थियों की परीक्षा होगी। तीसरे और अंतिम बैच में 25 से लेकर 27 अप्रैल तक कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर , पंचकूला , अंबाला और गुरुग्राम जिले के विद्यार्थियों का पेपर होगा.