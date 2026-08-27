ETV Bharat / state

हरियाणा में स्कूल, फिर भी हिमाचल में पढ़ाई, 150 से ज्यादा बच्चे हर दिन 5 किलोमीटर पैदल चलकर जाते हैं स्कूल

हरियाणा में स्कूल, फिर भी हिमाचल में पढ़ाई ( ETV Bharat )

बच्चों ने बताई अपनी परेशानी: ईटीवी भारत से स्कूल जा रही छात्रा मनप्रीत ने कहा कि, "स्कूल तक पहुंचने के लिए हमें रोज लंबा रास्ता तय करना पड़ता है." वहीं, छात्रा अक्सा और छात्र मोनिश ने भी बताया कि दूरी के बावजूद पढ़ाई जारी रखने के लिए वे हिमाचल के स्कूल जाते हैं. बच्चों के मुताबिक बारिश के दिनों में उनका सफर और मुश्किल हो जाता है.

रोज करते हैं 5 किलोमीटर का सफर: इन गांवों के बच्चों की सुबह स्कूल जाने के सफर से शुरू हो जाता है. घर से निकलने के बाद करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर वे हिमाचल के सरकारी स्कूल पहुंचते हैं. बच्चों का कहना है कि उनके आसपास हरियाणा में स्कूल तो मौजूद हैं, लेकिन शिक्षक नहीं होने के कारण उन्हें हिमाचल के स्कूल में पढ़ने जाना पड़ता है.

बच्चे हर दिन 5 किमी पैदल चलकर जाते हैं स्कूल (ETV Bharat)

यमुनानगर: यमुनानगर से शिक्षा व्यवस्था की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां हरियाणा में स्कूल होने के बावजूद 5 से 6 गांवों के 150 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं. ये बच्चे रोजाना करीब 5 किलोमीटर पैदल सफर तय कर पलोहड़ी स्थित सरकारी स्कूल पहुंचते हैं. इसका कारण आसपास के हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी बताई जा रही है.

पानी पार कर स्कूल जा रहे बच्चे (ETV Bharat)

बारिश आते ही नदी बन जाती है बड़ी बाधा: इन बच्चों की परेशानी सिर्फ दूरी तक सीमित नहीं है. बरसात के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने पर रास्ता बंद हो जाता है. ऐसे में बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है. कई बार नदी के रास्ते को पार करने के लिए ग्रामीणों और बच्चों को ट्रैक्टर-ट्रॉली का सहारा लेना पड़ता है. इससे अभिभावकों की चिंता भी बढ़ जाती है.

ट्रैक्टर से स्कूल जा रहे बच्चे (ETV Bharat)

स्कूलों में शिक्षकों की कमी: इन बच्चों के अभिभावकों का आरोप है कि सरकार ने गांवों में स्कूलों की इमारतें तो बना दीं, लेकिन पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध नहीं कराए. ग्रामीणों के अनुसार आसपास के करीब तीन सरकारी स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं. इसी वजह से बच्चों को अपने राज्य से बाहर जाकर शिक्षा हासिल करनी पड़ रही है.

150 से ज्यादा बच्चे हर दिन 5 किमी पैदल चलकर जाते हैं स्कूल (ETV Bharat)

अभिभावकों ने व्यवस्था पर उठाए सवाल: अभिभावक इसरान खान ने कहा कि, "अगर हरियाणा के स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक हों तो बच्चों को दूसरे राज्य में पढ़ने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी." वहीं, हसनदीन ने कहा कि, "नदी पर पुल की व्यवस्था हो जाए तो बारिश के दिनों में बच्चों की परेशानी काफी कम हो सकती है."

शिक्षा विभाग ने तबादला नीति को बताया वजह: मामले पर शिक्षा विभाग का कहना है कि शिक्षकों की तैनाती में तबादला नीति के कारण कुछ परेशानी आ रही है. शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि, "शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए विभागीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं. जल्द स्थिति में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं."

हरियाणा में स्कूल, हिमाचल में पढ़ाई (ETV Bharat)

इस पूरे मामले ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. बच्चों में पढ़ने की इच्छा है, स्कूल की इमारतें भी मौजूद हैं, लेकिन शिक्षकों और बुनियादी सुविधाओं की कमी उन्हें दूसरे राज्य तक जाने को मजबूर कर रही है.

ये भी पढ़ें:दम तोड़ती शिक्षा व्यवस्था! स्कूल तक जाने का रास्ता नहीं, सामने 30 फीट गहरा तालाब, खेतों की मेड़ से पढ़ने पहुंचते हैं बच्चे