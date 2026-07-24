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हरियाणा में भी पेपर लीक पर छात्रों का 'हल्लाबोल', शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में भड़की आंदोलन की चिंगारी हरियाणा में भी सुलग उठी है. युवाओं और विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला.

Haryana students protest Paper leak
Haryana students protest Paper leak (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 24, 2026 at 8:45 PM IST

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चंडीगढ़: पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में सुलगी आंदोलन की आग अब हरियाणा तक पहुंच गई है. नौकरियों और अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर उतरे युवाओं का गुस्सा अब राजनीतिक रंग भी लेने लगा है. एक ओर छात्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो दूसरी ओर विपक्षी दल भी उनके समर्थन में मैदान में उतर आए हैं. शुक्रवार को हरियाणा में पेपर लीक के मुद्दे पर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ. हाथों में तख्तियां और बैनर लिए छात्र और इनेलो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. इसके बाद इनेलो नेताओं ने जिला मुख्यालयों पर पहुंचकर डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा.

सिरसा में इनेलो का प्रदर्शन: शुक्रवार को सिरसा में इंडियन नेशनल लोकदल ने पेपर लीक और दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे छात्र-छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया. इनेलो के जिला प्रधान जसबीर सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सिरसा के लघु सचिवालय पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. जसबीर सिंह ने कहा कि "शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर बल प्रयोग करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. सरकार युवाओं की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है. जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा." इनेलो ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग उठाई. इसके बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सिरसा के उपायुक्त को सौंपा.

Haryana students protest Paper leak
सिरसा में छात्रों और सामाजिक संगठनों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

छात्रों की सरकार के खिलाफ नारेबाजी: एक तरफ सिरसा में इनेलो ने प्रदर्शन किया दो दूसरी तरफ सड़कों पर छात्रों का आक्रोश दिखा. सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने बरनाला रोड पर पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में धांधली को लेकर नाराजगी जताई. छात्रों का विरोध प्रदर्शन बरनाला रोड से शुरू हुआ और लघु सचिवालय पर खत्म हुआ. उन्होंने मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से केंद्र सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा. छात्रा भारती ने कहा कि "पेपर लीक के कारण युवाओं का भविष्य अंधकार में डूब रहा है. छात्र इस मानसिक तनाव को नहीं झेल पा रहे और आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हो हैं. ये स्थिति चिंताजनक है. जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते और पेपर लीक पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा."

भिवानी में वकीलों ने किया प्रदर्शन: पेपर लीक और लाठीचार्ज के विरोध में भिवानी में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया. उन्होंने सीटीएम को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा. अधिवक्ताओं ने दिल्ली घटना की कड़ी निंदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की. अधिवक्ताओं ने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध में नहीं है, बल्कि देश के भविष्य यानी युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही विद्यार्थियों की मांगों को नहीं माना, तो देशभर के अधिवक्ता जंतर-मंतर पहुंचकर आंदोलन को और तेज करेंगे.

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भिवानी में छात्रों ने प्रदर्शन किया (ETV Bharat)

इनेलो ने भी खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा: इनेलो ने शुक्रवार को भिवानी शहर में प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजकर सरकार को आड़े हाथों लिया. इनेलो नेताओं ने आरोप लगाया है कि देश में सार्वजनिक संपत्तियों के साथ-साथ अब पवित्र शिक्षा प्रणाली को भी खुलेआम लूट का साधन बना दिया गया है. ज्ञापन के माध्यम से इनेलो ने प्रधानमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री व केंद्रीय शिक्षा मंत्री का तत्काल इस्तीफा, पेपर लीक मामले में निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, बर्बर लाठीचार्ज में घायल छात्रों का मुफ्त इलाज व उचित आर्थिक मुआवजा दिए जाने, पेपर लीक व धांधली के कारण आत्महत्या करने वाले युवाओं के परिवारों को आर्थिक मुआवजा व सहायता दिए जाने, परीक्षा शुल्क व आयु सीमा में छूट दिए जाने तथा पारदर्शी एवं समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु ठोस कानून बनाए जाने की मांग की.

चरखी दादरी छात्रों का प्रदर्शन: शुक्रवार को बाढड़ा में छात्र-छात्राएं सड़कों पर उतर आए. विद्यार्थियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई और एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. छात्रा किरण ने कहा कि "छात्रों की सबसे बड़ी ताकत उनकी एकजुटता है. यदि देशभर के विद्यार्थी संगठित होकर अपनी आवाज उठाएंगे, तो सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना होगा." विद्यार्थियों ने वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करने, प्रत्येक परीक्षा का स्पष्ट सिलेबस पहले से घोषित करने तथा परीक्षा केंद्र गृह जिले या नजदीकी क्षेत्रों में बनाने की मांग भी रखी. उनका कहना था कि दूरस्थ परीक्षा केंद्रों से विशेषकर छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

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चरखी दादरी में इनेलो ने सरकार को घेरा (ETV Bharat)

फरीदाबाद में इनेलो ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा: शुक्रवार को फरीदाबाद सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय परिसर में इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. पार्टी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के समर्थन में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण ने देशभर के लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का विश्वास तोड़ा है. उनका आरोप था कि परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है.

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फरीदाबाद में इनेलो का प्रदर्शन (ETV Bharat)

जींद में भी इनेलो का प्रदर्शन: इनेलो कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जींद में प्रदर्शन किया और मांगों को लेकर ज्ञापन सीटीएम को सौंपा. इनेलो जिलाध्यक्ष बिजेंद्र रेढू ने कहा कि "आज देश की सरकार का ऐसा रवैया देखने को मिल रहा है, जैसे यह सरकार देश की न होकर के केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. 20 जून से जंतर-मंतर पर विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे धरना और प्रदर्शन में विद्यार्थियों की आवाज सुनने की बजाय उनको बर्बरता पूर्वक डंडों से पिटवाने का काम किया जा रहा है. छात्रों की केवल मात्र एक ही मांग थी कि बार-बार परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं. जिससे उनको बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा होती है. इसलिए मांग की जा रही है कि भारत के शिक्षा मंत्री जो शिक्षा के तंत्र को चलाने में पूर्ण रूप से फेल हो चुके हैं, उनका इस्तीफा लिया जाए, शिक्षा मंत्री के पद से हटा दिया जाए. इसी मांग को लेकर के बच्चों ने अपना प्रदर्शन प्रारंभ किया था"

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जींद में इनेलो ने किया प्रदर्शन (ETV Bharat)

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग: चंडीगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के राष्ट्रीय संरक्षक प्रोफेसर संपत सिंह ने पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "हरियाणा में इनेलो कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है. दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया और महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया. छात्रों पर किया गया लाठीचार्ज केवल युवाओं पर नहीं, बल्कि देश के संविधान पर हमला है. सरकार छात्रों से डर रही है. छात्रों की मांग केवल इतनी थी कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जाए और बार-बार हो रही ऐसी घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें. लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर कार्रवाई करने के बजाय छात्रों पर लाठीचार्ज किया. जो गलत है."

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