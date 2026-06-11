हरियाणा एसटीएफ की बड़ी कामयाबी, जॉर्जिया से गैंगस्टर वेंकट गर्ग को करवाया डिपोर्ट
हरियाणा STF 34 मामलों के आरोपी गैंगस्टर वेंकट गर्ग को जॉर्जिया से प्रत्यर्पित कर भारत वापस लाई है.
Published : June 11, 2026 at 5:26 PM IST|
Updated : June 11, 2026 at 7:03 PM IST
पंचकूला/गुरुग्राम : स्पेशल टास्क फोर्स (STF) हरियाणा ने 11 जून 2026 को जॉर्जिया से वेंकट गर्ग का प्रत्यर्पण कराने में कामयाबी हासिल की है. ये ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि जॉर्जिया से भारत को किया गया ये पहला प्रत्यर्पण है, वहीं साल 2026 के दौरान स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा द्वारा किया गया दसवां प्रत्यर्पण भी है.
हरियाणा पुलिस विभाग ने बताया कि ये प्रत्यर्पण भारत एवं जॉर्जिया सरकार के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से संभव हो सका है. नतीजतन, ये गंभीर एवं संगठित अपराधों में संलिप्त भगोड़ों को विदेश में शरण लेकर न्याय से बचने नहीं देने की भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
गैंग का सरगना: अंबाला के नारायणगढ़ की चंदना कॉलोनी, वार्ड नंबर 4 के मकान नंबर B-20 निवासी 29 वर्षीय वेंकट गर्ग लगभग 53 सदस्यों वाले गैंग का सरगना है. ये गैंग अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकूला एवं चंडीगढ़ में हत्या, लक्षित हत्याएं, हत्या का प्रयास, रंगदारी वसूली, संगठित अपराध और अवैध हथियारों के उपयोग जैसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है.
हरियाणा और चंडीगढ़ में 34 मामले दर्ज: वेंकट गर्ग एक उद्घोषित अपराधी (भगोड़ा) और शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ हरियाणा और चंडीगढ़ में कुल 34 आपराधिक मामले दर्ज हैं. भारत से फरार होने से पहले उसके खिलाफ 23 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे. लेकिन विदेश भागने के बाद भी उसने अपने गैंग सहयोगियों के जरिए अपना आपराधिक नेटवर्क चलाए रखा. इस कारण हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी वसूली, संगठित अपराध और आर्म्स एक्ट उल्लंघनों से संबंधित 11 अतिरिक्त आपराधिक मामले दर्ज किए गए.
बसपा नेता की हत्या में शामिल: गैंग द्वारा किए गए प्रमुख अपराधों में जिला अंबाला के नारायणगढ़ में बसपा नेता हरबिलास की हत्या और अंबाला एवं यमुनानगर जिलों में रंगदारी से संबंधित कई फायरिंग की घटनाएं शामिल हैं.
पासपोर्ट पर फर्जी पता और यूएई से होते हुए जॉर्जिया पहुंचा: STF हरियाणा द्वारा की गई जांच में यह तथ्य सामने आया है कि वेंकट गर्ग 10 दिसंबर 2024 को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भाग गया था. इसके बाद वो 26 जनवरी 2025 को जॉर्जिया पहुंच गया. जांच के दौरान ये भी पाया गया कि उसने अपार्टमेंट नं. 1502, टॉवर नं. 5, पिरामिड अर्बन होम्स-67, सेक्टर-67, गुरुग्राम, हरियाणा का झूठा आवासीय पता दर्शाकर धोखाधड़ी से पासपोर्ट नं. C5605892 प्राप्त किया था. इस संबंध में जिला अंबाला के थाना नारायणगढ़ में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया. एसटीएफ हरियाणा की अनुशंसा पर उक्त पासपोर्ट को 4 फरवरी 2025 को निरस्त कर दिया गया.
एसटीएफ ने ऐसे शुरू की प्रत्यर्पण की कार्रवाई: वेंकट गर्ग की गिरफ्तारी एवं भारत वापसी सुनिश्चित करने के लिए एसटीएफ हरियाणा ने विभिन्न कानूनी एवं अंतरराष्ट्रीय उपाय किए, जिनमें लुक आउट सर्कुलर (LOC) (संदर्भ संख्या 2025403630 एवं 2025405715) जारी करवाना, इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस (कंट्रोल नं. A-4045/3-2025) जारी करवाना, आरोपी को उद्घोषित अपराधी घोषित करवाना और सक्षम न्यायालयों से छह खुली तिथि (Open-Dated) वाले गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करना शामिल था. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन चैनलों के माध्यम से जॉर्जिया में भगोड़े की उपस्थिति संबंधी सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू की गई.
अंतरराष्ट्रीय सहयोग से सफलता: यह सफल प्रत्यर्पण भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, एनसीबी नई दिल्ली, जॉर्जिया स्थित भारतीय दूतावास और कज़ाकस्तान स्थित भारतीय दूतावास के समन्वित प्रयासों से संभव हो पाया है. स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा ने भगोड़े के प्रत्यर्पण को सुनिश्चित करने में बहुमूल्य सहयोग एवं सहायता प्रदान करने के लिए जॉर्जिया सरकार और संबंधित जॉर्जियाई न्यायिक एवं कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों के प्रति भी आभार व्यक्त किया है. साथ ही कज़ाकस्तान सरकार के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित किया गया है.
अंबाला पुलिस अधीक्षक और टीम की प्रशंसा: अंबाला के पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम द्वारा किए गए समर्पित प्रयासों एवं सहयोग के लिए विशेष प्रशंसा व्यक्त की गई है. वेंकट गर्ग का प्रत्यर्पण संगठित अपराध एवं भगोड़े अपराधियों के विरुद्ध स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा के निरंतर अभियान में एक और सफलता है.
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